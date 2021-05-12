(ÖZET) Torino - Milan maç sonucu: 0-7

İtalya Serie A Ligi 36. haftasında Torino sahasında Milan'ı konuk etti.
19. dakikada Milan, Theo Hernandez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
26. dakikada Milan, Franck Kessie'nin golüyle skoru 2-0 yaptı.
41. dakikada Milan'da Ismael Bennacer, sarı kart gördü.
44. dakikada Torino'da Daniele Baselli, sarı kart gördü.
İlk yarı Milan'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Torino'da Karol Linetty, sarı kart gördü.
50. dakikada Milan, Brahim Diaz'ın attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.
62. dakikada Mİlan, Theo Hernandez'in ikinci golüyle skoru skoru 4-0 yaptı.
68. dakikada Milan, Ante Rebic'in golüyle farkı 5'e yükseltti: 0-5
72. dakikada Milan, Ante Rebic'in ikinci golüyle skoru 6-0 yaptı.
79. dakikada Ante Rebic bir gol daha atarak skoru 7-0'a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 7-0 mağlup etti.