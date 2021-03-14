ÖZET | Torino - Inter maç sonucu: 1-2

İtalya'da yıllar sonra şampiyonluğa çok yaklaşan Inter, Torino'yu da yenerek 3 puanı kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, 62. dakikada penaltıdan attığı golle Inter'i deplasmanda öne geçirdi. Lukaku'ya karşılığı 70. dakikada Antonio Sanabria verdi: 1-1. Maçta son dakikalara girilirken bu kez Lautaro Martinez sahneye çıktı ve 85'te Inter'e 3 puanı getiren golü attı: 2-1.

Inter, Serie A'da 65 puana ulaştı, maç fazlasıyla en yakın rakibi Milan'ın 9 puan üzerinde yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Torino ise 20 puanla 18. sırada kaldı.