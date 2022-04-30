(ÖZET) Strasbourg - Paris Saint-Germain maç sonucu: 3-3

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain, 35. hafta mücadelesinde Strasbourg'un konuğu oldu. 6 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı, takımlar sahadan 3-3'lük beraberlik ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Strasbourg, 9. dakikada Gameiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. PSG 23. dakikada Mbappe ile skora dengeyi getirirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. 64. dakikada Hakimi ve 68. dakikada Mbappe'nin golleriyle PSG 3-1 öne geçmiş olsa da Strasbourg, pes etmedi. 75. dakikada Veratti'nin kendi kalesine gönderdiği topla fark 1'e inerken, 90+2. dakikada Caci takımına 1 puanı getiren golü ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla PSG, 79 puana yükselirken, Strasbourg ise puanını 57 yaptı.



