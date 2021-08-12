(ÖZET) St. Johnstone - Galatasaray maç sonucu: 2-4

Galatasaray , Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında St. Johnstone'a konuk oldu. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı Kırmızılılar, son dönemdeki kötü gidişata son verdi ve Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanan maçta sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı, tur biletini kaptı.

Galatasaray'a galibiyeti ve turu getiren goller; Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'tan geldi. Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşındaki hücumcusu Kerem Aktürkoğlu, 1 gol, 2 asistle maça damga vuran isim oldu. St. Johnstone'un sayılarını ise Jason Kerr ve O'Halloran kaydetti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.





MAÇTAN DAKİKALAR:

5' Galatasaray'ın tecrübeli hücumcusu Sofiane Feghouli ceza yayı önünden sol ayağıyla şutunu çıkardı, top kaleci Clark'ın üzerine gitti.

6' McCart'ın uzun pasında Luyindama iyi bir zamanlama ile araya girerek topu uzaklaştırdı.

14' Taylan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Arda, Brown'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, ceza sahası önündeki pozisyon için faul beklerken Letonyalı hakem Andris Treimanis, oyunu devam ettirdi.

17' Galatasaray, etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Feghouli, sağ bekten koşu yapan Boey'i gördü. Sağ kanatta topla buluşan Fransız sağ bek, Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahasına girdi ve topu içeriye çıkardı. Arda Turan'ın gelişine attığı şutta top kaleci Clark'ın ellerinde kaldı.

22' Savunmanın hatasında topla buluşan Diagne, kaleye çok uzak olmasına rağmen şutunu attı, rakibe çarpan top kornere çıktı. van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda top hiçbir Galatasaraylı oyuncuya gelmedi.

GOL | 29' Galatasaray öne geçti. Kerem’in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne’nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark’ın bacaklarının arasından ağlara gitti.









GOL | 36' İskoç ekibi eşitliği yakaladı. McCann’in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail’in müdahale edemediği top çizgiyi geçti.

38' Christopher Kane, Berkan Kutlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

39' Feghouli'nin müdahalesiyle yerde kalan ve devam kararına sinirlenen Liam Craig, hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

41' Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Christopher Kane'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasının önünden attığı şutta top kaleci Clark'ta kaldı.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

47' Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Van Aanholt itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

52' Feghouli'nin ara pasına koşu yapan van Aanholt, bekletmeden ortasını yaptı. Ön direğe koşu yapan Diagne, topa dokunamadı.

53' Galatasaray tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden arka direğe topu gönderdi. Top, Diagne'nin uzağında kaldı.

59' van Aanholt, sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu hemen oyuna soktu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem'in çevirdiği top savunmadan döndü.

59' İskoç ekibinde Davidson, hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.

GOL | 63' Galatasaray yeniden öne geçti. Berkan Kutlu’nun pasıyla topla buluşan Arda Turan, şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu’nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi.

Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.









66' Ev sahibinde Christopher Kane ve James Brown kenara geldi. Stevie May ile Shaun Rooney oyunda.

GOL | 70' Kerem Aktürkoğlu’ndan aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Sofiane Feghouli, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu.









71' St. Johnstone'da Liam Craig'in yerine Callum Hendry oyunda.

73' Galatasaray'da kaptan Arda Turan'ın yerine Ryan Babel oyunda.

75' Callum Hendry, hava topu mücadelesinde Marcao'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

81' St Johnstone'da Booth'un yerine Reece Devine, oyuna girdi.

82' Galatasaray'da Kerem yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı. Diagne yerine de Aytaç Kara oyuna dahil oldu.

83' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kerr kafayı vurdu. Kale sahasına doğru gelen topu Marcao uzaklaştırdı.

87' Feghouli'nin yerine Emre Kılınç, Taylan'ın yerine Alpaslan Öztürk oyunda.

90' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda yakın direkte Davidson kafayı vurdu. İsmail gole izin vermedi.









GOL | 90+2' Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.









GOL | 90+3' Ev sahibi takım farkı 2’ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney, ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O’Halloran, iki vuruşta topu ağlara yolladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone’u 4-2 mağlup eden Galatasaray, Play-Off turuna yükseldi ve Randers'in rakibi oldu.

**

Stat: McDiarmid Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O’Halloran

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)

Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O’Halloran (St. Johnstone)

Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)