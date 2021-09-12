ÖZET | Sporting - Porto maç sonucu: 1-1

Beşiktaş 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Sporting, sahasında Porto'yu ağırladı. Sporting, üstünlüğünü koruyamadığı mücadelede Porto ile 1-1 berabere kaldı.

Sporting, 16. dakikada Nuno Santos ile öne geçerken ilk yarının kalan kısmında bulduğu önemli şanslarda Porto kalecisi Diogo Meireles'i geçemedi. 71. dakikada ise Porto, Luis Diaz ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Porto'da 65. dakikada oyuna giren Toni Martinez, 85 ve 87. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Sporting ve Porto, 5'er maç sonucunda 3'er galibiyet 2'şer beraberlik ile 11'er puana sahiplerken kayıpsız yoluna devam eden lider Benfica'nın arkasında bulunuyorlar.

Sporting, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında 15 Eylül Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax'ı ağırlayacak.