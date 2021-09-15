ÖZET Sporting Lizbon-Ajax maç sonucu: 1-5

Beşiktaş 'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk oldu.

Maça fırtına gibi başlayan Hollanda temsilcisi, henüz 2. dakikada Haller'in golüyle 1-0 öne geçti. 9'da Fransız golcü farkı ikiye çıkardı. Paulinho 33'de farkı bire indirse de 39. dakikada Steven Berghuis, güzel bir golle ilk yarının skorunu belirledi.

Ajax'ın Fransız golcüsü önce 51. dakikada hat-trick yaptı, 63. dakikada attığı golle de maçın skorunu belirledi: 1-5.

Sebastien Haller attığı 4 golle tarihe geçerken Ajax da Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı.