(ÖZET) Sporting - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Sporting sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Beşiktaş 'ın Devler Ligi'ndeki grubunda yer alan iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf, 3-1'lik skorla Sporting oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a çıkartan Portekiz temsilcisi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi. Devler Ligi'ne veda eden Borussia Dortmund ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip üstün başladı. 30. dakikada Sporting, Pedro Gonçalves ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada sahneye tekrardan Pedro Gonçalves çıktı ve farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Sporting'in 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin 2. yarısında ise Emre Can 74. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı ve Dortmund sahada 10 kişi kaldı. 81. dakikada Sporting'te Pedro Gonçalves penaltı fırsatından yararlanamadı ancak ardından Porro topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı 3'e çıkardı. 90+3'te Malen, Dortmund adına farkı 2'ye indirdi ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.















