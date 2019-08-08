(ÖZET) Sparta Prag - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Fırtına’nın, Avrupa hasreti sona erdi... Geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan ve 4 yıl sonra Avrupa biletini alan Bordo-Mavililer, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag’a konuk oldu.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan Fırtına, henüz 16. dakikada geriye düştü. Kullanılan kornerde Uğurcan'ın büyük hatasını iyi değerlendiren Costa, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi, Kanga ile farkı 2'ye çıkardı.

Mücadeleyi bırakmayan Fırtına, 84. dakikada Ekuban ile farkı 1'e indirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, 89'da yeni transfer Sörloth ile eşitliği yakaladı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.

Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Ayrıca Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa’nın şutunda top üstte auta çıktı.

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik’in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga’nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan’dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor’un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme’nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga’nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag’ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek’in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh’in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Sparta Prag’ta Kanga’nın serbest vuruştan yolladığı pasta Sacek kaleciyi yokladı ancak bordo-mavili kaleci Uğurcan’dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Kanga’nın vuruşunda top kaleci Uğurcan’ı geçerek filelerle buluştu: 2-0

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sorloth’un dönerek yaptığı vuruşta top üst direğin az üzerinden auta çıktı.

GOOOL | 84. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa’nın kulladığı serbest vuruşta Ekuba’nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1

GOOOL | 89. dakikada bordo-mavili takım skoru eşitledi. Ekuban’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sorloth’un kale alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-2

Müsabaka, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Generali

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Inigo Prieto Lopes de Cerain, Alfonso Baena Espejo (İspanya)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik (Dk. 87 Moberg Karlson), Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic (Dk. 90 Hancko), Tetteh (Dk. 80 Kozak)

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Dk. 46 Sorloth), Abdükadir Ömür (Dk. 76 Avdijaj), Sosa, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90 3 Doğan Erdoğan)

Goller: Dk. 16 Costa, Dk. 68 Kanga (Sparta Prag), Dk. 84 Ekuban, Dk. 89 Sorloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Nita, Dk 54 Tetteh, Dk 65 Travnik (Sparta Prag), Dk. 31 Obi Mikel, Dk. 45 Abdülkadir Ömür, Dk 47 Hüseyin Türkmen, Dk. 65 Sosa (Trabzonspor)