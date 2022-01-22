(ÖZET) Southampton - Manchester City maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester City'nin ligdeki 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton Kyle Walker-Peters'ın 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Southampton'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, Manchester City 65. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 2 ekip sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla Premier Lig'de lider konumda bulunan Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, puanını 57 yaptı. Southampton ise 25 puana geldi.



