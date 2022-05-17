(ÖZET) Southampton - Liverpool maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta mücadelesinde Southampton sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'u konuk etti. Maça rotasyonlu kadro ile başlayan Liverpool, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 13. dakikada Nathan Redmond ile 1-0 öne geçti. Liverpool 27. dakikada Minamino'nun golüyle skora dengeyi getirirken ilk yarı 1-1'lik eşitlik ile geçildi. 67. dakikada sahneye çıkan Joel Matip, fileleri havalandırarak Liverpool'a 3 puanı getirmeyi başardı.

Şampiyon son hafta belli olacak

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 18 maça çıkan Liverpool, puanını 89'a yükselterek lider Manchester City'nin 1 puan gerisinde takibini sürdürdü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Southampton ise 40 puanda kaldı.



