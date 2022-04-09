(ÖZET) Southampton - Chelsea maç sonucu: 0-6

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Southampton sahasında Chelsea'yi konuk etti. Chelsea adeta gol olup yağdığı maçtan 6-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Kulübün sahibi Roman Abramovich İngiliz Hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle zor günler geçiren Londra ekibi, maça hızlı başladı. 8. dakikada Maviler Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Gollerin art arda geldiği mücadelede 16. dakikada Mason Mount, 22. dakikada Timo Werner ve 31. dakikada Kai Havertz, Chelsea'yi 4-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken, 49. dakikada Alman golcü Timo Werner skoru 5-0'a getirdi. 54. dakikada ise tekrardan sahneye çıkan Mason Mount maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 62 yaparken, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Southampton, 36 puanda kaldı.



