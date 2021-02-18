ÖZET | Slavia Prag - Leicester City: 0-0
Milli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika Cengiz Ünder'in ise son 26 dakika oynadığı maçta Leicester City deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda avantajı kazanan taraf Premier Lig ekibi oldu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Leicester City deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika Cengiz Ünder'in ise son 26 dakika oynadığı maçta golsüz sona ererken konuk ekip rövanş için avantaj sağladı
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