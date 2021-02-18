ÖZET | Slavia Prag - Leicester City: 0-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Leicester City deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika Cengiz Ünder'in ise son 26 dakika oynadığı maçta golsüz sona ererken konuk ekip rövanş için avantaj sağladı







