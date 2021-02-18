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ÖZET | Slavia Prag - Leicester City: 0-0

Milli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika Cengiz Ünder'in ise son 26 dakika oynadığı maçta Leicester City deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda avantajı kazanan taraf Premier Lig ekibi oldu

18 Şubat 2021, Perşembe 23:18 Son Güncelleme:
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ÖZET | Slavia Prag - Leicester City: 0-0

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Leicester City deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyunculardan Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika Cengiz Ünder'in ise son 26 dakika oynadığı maçta golsüz sona ererken konuk ekip rövanş için avantaj sağladı


https://www.instagram.com/p/CLckmXHAXsg/


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