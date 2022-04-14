(ÖZET) Slavia Prag-Feyenoord maç sonucu: 1-3

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün formasını giydiği ve 3-3 biten ilk maçta bir gol kaydettiği Feyenoord, Slavia Prag karşısında rövanşta fişi çekti. Hollanda ekibi, son 16 play-off'unda temsilcimiz Fenerbahçe 'yi saf dışı bırakan Çek temsilcisini 3-1'le geçti.

Feyenoord henüz 2. dakikada Cyriel Dessers'la öne geçti ve maça adeta 1-0 önde başladı. 14'te Ibrahim Traore mücadeleye eşitliği getirdi ve soyunma odasına takımları beraberlikle götürdü. İkinci yarıda Hollanda temsilcisi fırtına gibi esti. 59'da Cyriel Dessers bir kez daha sahneye çıktı ve Feyenoord'u 2-1 öne geçirdi. 78'de Luis Sinisterra, Prag'ın umutlarını söndüren golü attı ve maçın skorunu belirledi: 1-3.

Bu sonuçla Orkun Kökçü'lü Feyenoord, UEFA Konferans Ligi'nde yarı final biletini aldı. Slavia Prag ise turnuvaya veda etti.







