(ÖZET) Sivasspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Abdullah Avcı yönetimindeki ligde fırtına gibi esen Trabzonspor , 21. hafta maçında Sivasspor 'a konuk oldu. Ligin ikinci yarısına sahasında 1-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Karadeniz devi, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemedi. 2 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son veren Yiğidolar ise güçlü rakibini devirip seri yakalamak istedi.

Maçın ilk yarısında iki takım da etkili oynadı. Sivasspor, 20. dakikada Leke James'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor'un cevabı gecikmedi. 24. dakikada Abdülkadir Ömür, takımına eşitliği getirdi.

İkinci yarıda kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı altında iki takım da rakip kalede gol aradı ancak aradıkları golü bir türlü bulamadılar. Maçta başka gol olamdı ve lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından 1 puan aldı.

Maçtan dakikalar

⏱ 2' Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan kullanılan kornerde top ceza sahasına gönderildi. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına açılan topa Erdoğan Yeşilyurt şunu çıkardı ancak top auta gitti.

⏱ 5' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Bordo mavili takımın Yunan futbolcusu Bakasetas, yaklaşık 35 metreden şutunu çıkardı, top az farkla auta çıktı.

⏱ 6' Oyun durdu ve Konyaspor'un 6 numarasını giyen ve geçtiğimiz günlerde trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı.

⏱ 16' Sivasspor atağında sol kanattan Pedro Henrique ceza sahasına girdi, yerden pasını gönderdi. Seken top Marek Hamsik'in önünde kaldı. Hamsik topu kontrol ederken Sivassporlu futbolcular elle oynadığı düşüncesiyle penaltı bekledi ancak hakem Mete Kalkavan "oynayan" dedi.

⚽ GOL | 20' Sivasspor, Leke James'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleci Uğurcan çıkıp topu almak isterken elinden kaçırdı. Leke James, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

⚽ GOL | 24' Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile durumu 1-1'e getirdi. Savunma arkasına gönderilen ara pasla hareketlenen Abdülkadir Ömür, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Milli futbolcu yerden vuruşuyla takımına beraberliği getirdi ve Sivasspor'un golüne 4 dakika sonra cevap verdi.

⏱ 28' Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan Pedro Henrique topla birlikte geldi. Pasını ceza sahası orasına verdi. Gerilerden gelen Özkan Yiğiter şutunu çekti, savunmaya çarpan top Uğurcan'ın kucağında kaldı.

⏱ 29' Bordo mavililer gole çok yaklaştı. Bir dakika önce rakip kalede tehlike yaratan Sivasspor ön liberosu Özkan Yiğiter, ceza sahası yayında pas hatası yaptı. Bakasetas fırsatçılığını konuşturarak topu kazandı. Yunan futbolcu şutunu attı top yandan auta çıktı.

⏱ 31' Trabzonspor bir kez daha Sivas kalesinde gol aradı. Sivasspor ceza sahasına yüksek gönderilen topu Cornelius indirdi. Bordo mavililerin yeni transferi Edin Visca gelişine şutunu attı ancak top üst direği sıyırarak auta çıktı.

⏱ 42' Trabzonspor bir kez daha gole çok yaklaştı. Bu kez savunmadan topla birlikte çıkan Hüseyin Türkmen, ceza sahası önüne kadar 2 rakibini çalımlayarak geldi, şutunu attı son anda Ali Şaşal topu çeldi.

⏱ 50' Trabzonspor yıldız futbolcusu Marek Hamsik ile etkili geldi. Ceza sahası dışında rakibini çalımlayan Hamsik, kaleyi görüp şutunu çekti. Top az farkla auta gitti.

⏱ 56' Sivasspor gole çok yaklaştı. Trabzonspor Visca ile çıkarken topu kaptırdı. Sivasspor'da Ahmet Oğuz topu önünde buldu. Yaklaşık 35 metreden sert bir şut çekti, kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere gönderdi.

⏱ 60' Sivas'ta yağan yoğun kar yağışı nedeniyle hakem Mete Kalkavan, kar altında kalan çizgilerin temizlenmesi için görevlileri saha içerisine davet etti ve oyunu durdurdu.

⏱ 64' Çizgilerin açılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

⏱ 65' Sivasspor, Trabzonspor kalesinde tehlike yarattı. Ceza sahası dışının sağ çaprazından Kerem Atakan Kesgin şutunu attı top üstten az farkla auta çıktı.

⏱ 73' Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan, aşırma vuruşunu yaptı. Top kaleye doğru giderken Sivasspor'da Samba Camara son anda kafasıyla gole giden topu kornere çıkararak büyük tehlikeyi engelledi.

⏱ 89' Abdullah Avcı hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterirken sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), Süleyman Özay (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx) - Ahmet (xx), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Özkan (xxx), Cofie (xx), Kerem Atakan (xxx), Erdoğan (xxx), Henrique (xx) (Dk. 77 Kayode x), James (xx) (Dk. 83 Yatabare)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xx), Peres (xx), Hüseyin (xx), Hugo (xxx), Denswil (xx), Visca (xx), Dorukhan (xx) (Dk.68 Berat xx), Hamsik (xx) (Dk. 80 Yunus), Abdülkadir Ömür (xxx) (Dk.46 Yusuf xx), Bakasetas (xx), Cornelius (x) (Dk.84 Koita)

GOLLER: Dk. 20 James (Demir Grup Sivasspor) - Dk. 24 Abdülkadir (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 89 Abdullah Avcı (TD) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Henrique, Özkan (Demir Grup Sivasspor) - Hüseyin (Trabzonspor)