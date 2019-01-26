(ÖZET) Sivasspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor puanını 25'e çıkarırken, Trabzonspor ise 30 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Sivasspor atağında Emre'nin pasıyla ceza alanında topu alan Muhammet yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi. Muhammet'in tedavisi için oyun duraklarken VAR hakemleri de bir yandan pozisyonu inceledi ancak herhangi bir ihlal tespit edilmedi.

21. dakikada Ekuban'ın sağ kanattan içeri gönderdiği topa Rodallega ceza alanı ön çizgisinden vurdu, top kaleci Tolgahan'da kaldı.

43. dakikada Yusuf Yazıcı bu kez sol çaprazdan bir serbest vuruş kullandı. Orta-şut karışımı vuruşunda bir kez daha kaleye yönelen top yine auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Trabzonspor savunmasını dengesiz yakalayan Sivasspor'da Emre Kılınç ceza alanı içinde bomboş kaldı. Nefis şutunda kaleci Uğurcan adeta havada asılı kalarak topu aynı güzellikte kornere çeldi.

64. dakikada Sivasspor atağında Rybalka ceza alanına girmeden mükemmel bir şut çıakrdı, Uğurcan'ı geçen top üst direkten oyun alanına geri döndü.

73. dakikada Ziya'nın nefis pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Emre Kılınç'ın arka direğe çevirdiği topu Arouna Kone boş ağlara yolladı. 1-0

75. dakikada Sol kanattan Nwakaeme'nin içeri çevirdiği topu Rodallega geriye doğru bıraktı, yay üzerinden Abdülkadir Parmak'ın gelişine inanılmaz şutunda top üst direkten içeri girdi. Skora denge geldi. 1-1

78. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Ziya'nın ortasında Hakan ön direkte kafayı vurdu, Uğurcan direk dibinde topu kontrol etti.

80. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme nefis hareketlerle önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, kaleci Tolgahan ayağıyla mutlak golü önledi.

83. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Yusuf'un içeri çevirdiği topa kale önünde Nwakaeme vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

84. dakikada bu kez ceza alanı sağ çaprazında topu alan Ekuban'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanı dışına çıktı.

Maçın 11'leri

DG Sivasspor: Tolgahan, Bjarsmyr, Muhammet, Douglas, Rybalka, Diabate, Hakan, David Braz, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Ndinga

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Rodallega, Toure, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Novak, Yusuf, Nwakaeme