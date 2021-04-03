ÖZET | Sivasspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 32. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklara rağmen 90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı ve taraftar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40 yaparken, Trabzonspor ise 56 puana yükseldi.

Trabzonspor gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR...

11. dakika - Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17. dakika - Nwakaeme ile tehlikeli geldi Trabzonspor. Onun vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi.

33. dakika - Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

37. dakika - Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40. dakika - Bakasetas, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45. dakika - Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı...

58. Dakika - Ekuban ile Trabzonspor gole yaklaştı. Nwakaeme'nin ortasında Ekuban kafayla vuruşu yaptı ancak top dışarıya gitti.

89. Dakikada - Sivasspor'da sakatlanan kaleci Ali Şaşal yerini Samassa'ya bıraktı.

Sivasspor - Trabzonspor 11'ler...

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban



