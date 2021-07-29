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ÖZET | Sivasspor-Petrocub maç sonucu: 1-0

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi Petrocub'ı 1-0 mağlup etti. Böylece ilk maçı da 1-0 kazanan temsilcimiz bir üst tura çıkan takım oldu.

29 Temmuz 2021, Perşembe 18:25 Son Güncelleme:
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ÖZET | Sivasspor-Petrocub maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor , Moldova ekibi Petrocub'ı konuk etti.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve düşük tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan Yiğidolar, Kayode'nin 65. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sıradaki rakip Dinamo Batumi

İlk maçı da aynı skorla 1-0 kazanan temsilcimiz böylelikle tur atlayan taraf oldu. Yiğidolar bir üst turda BATE Borisov'u eleyen Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek.



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