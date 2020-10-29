(ÖZET) Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv’i konuk etti. Zorlu mücadelede Rıza Çalımbay’ın ekibinde Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Kırmızı-Beyazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya’nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmekten kurtulamamıştı. Bu anlamda Yiğido, İsrail ekibi karşısında zaferden başka bir şey düşünmüyordu.

Maccabi'ye top göstermeyen ve 55'te Olarenwaju Kayode ile golü bulan Sivasspor için işler 68'den itibaren ters gitmeye başladı. Camara'nın yaptırdığı penaltı sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kalan Sivasspor, hakimiyeti rakibine kaptırdı.





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68'de Biton'un penaltısıyla eşitliği yakalan Maccabi, 74'de Peretz ile galibiyet golünü buldu.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan 90 dakikadan 2-1 mağlup ayrılan Sivasspor, ikinci maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı. Maccabi ise 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi.

Grubun diğer maçında Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti. Gruptaki üçüncü hafta maçlarında Sivasspor 5 Kasım'da Qarabağ'ı konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Villarreal deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Kayode'nin sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe doğru koşu yapan Gradel, topa dokunamadı.

6' Sivasspor'un rakip yarı alanda kaptırdığı top sonrası İsrail ekibi hızlı atağa çıktı. Glazer'in ara pasına Shechter hareketlendi ancak top doğrudan kaleci Samassa'ya gitti.

11' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı tehlikeyi ortaya Kayode hareketlendi ancak kaleci Tenenbaum kontrol etti.

13' Sivasspor savunmasının yaptığı büyük hata sonrası Maccabi gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan orta, Camara'dan sekti. Bomboş durumda olan Rikan, topu ağlara göndermeyi başaramadı.

19' Maccabi'nin tecrübeli savunma oyuncusu Yeini, Yatabare'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

20' Sivasspor gole çok yaklaştı. Max Gradel'in sol kanattan ortasına arka direkte Yatabare kafayı vurdu. Az farkla yandan auta giden top öncesi faul düdüğü de geldi.

22' Yatabare'nin indirdiği topa hareketlenen Kayode, ceza sahasına girmeden ortasını açtı. Gradel'den seken topa Maccabi savunması araya girdi.

26' Sivasspor'da Max Gradel çok önemli bir fırsattan yararlanamadı. Fildişi Sahilili futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

29' Rikan'ın yaptığı hatada topla buluşan Kayode, ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncunun attığı şut, Tibi'den döndü.

30' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Hakan Arslan yükseldi. Kaleci Tenenbaum, yumruklarıyla tehlikeyi önledi.

37' Faycal Fajr'ın sol kanattan yaptığı ortaya arkada boş kalan Yatabare iyi hareketlendi ve kafayı da vurdu ancak öncesinde ofsayt bayrağı havadaydı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı

49' Max Gradel'in sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Yatabare'nin kafa vuruşu kaleyi tutmadı. Golcü oyuncu, kendisine faul yapıldığını düşünüp penaltı beklese de maçın hakemi Irfan Peljto, oyunu devam ettirdi.

GOOOOOOL | 55' Maccabi savunmasının bir anlık hatasını iyi değerlendiren Sivasspor, golü buldu. Yatabare'nin harika pasında sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, boş durumda olan Kayode'yi gördü. Kayode, rahat bir şekilde topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren isim oldu.

64' Maccabi hızlı atağını faulle kesen Camara, Sivasspor'da sarı kart gören isim oldu.

65' Maccabi Tel Aviv'de Maor Kandil'in yerine Eyal Golasa, Shechter'in yerine Aleksandar Pesic oyuna girdi.

GOL | 68' Maccabi penaltı kazandı. Rikan'ın ceza sahasında attığı pasa hareketlenen Biton, Camara'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem, Irfan Peljto tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Samba Camara, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart görürken, topun başına geçen Biton, hata yapmadı ve skoru eşitleyen golü kaydetti.

Rıza Çalımbay, oyun dışı kalan Camara'nın yerine Hakan Arslan'ı koydu.

70' Golün ardından Maccabi kalesine yüklenen Sivasspor, tehlikeli geldi. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken top Yatabare'nin önünde kaldı. 34 yaşındaki forvetin sert şutu, üst direkten oyun alanına döndü.

73' Sivasspor'da Claudemir, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOL | 74' Sivasspor, öne geçtiği maçta geriye düştü. Rikan'la duvar pası yaparak ceza alanına sokulan Peretz, ilk şutunda kaleci Samassa'dan dönen topu kafayla tamamladı, takımını öne geçirdi.

75' Uğur Çiftçi, Rikan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

77' Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Fajr ortaladı, kale alanı önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top kaleyi bulmadı.

78' Sivasspor'da Max Gradel yerini Casimir Ninga'ya bıraktı.

81' Sivasspor'da Claudemir yerini Arouna Kone'ye bıraktı.

82' Sivasspor kalesinde gördüğü gollerin ardından ilk kez çok adamla hücuma çıktı. Faycal Fajr'ın sol kanattan ortasında kaleci Tenenbaum topu yumrukladı.

86' Sivasspor'da Casimir Ninga, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

88' Maccabi Tel Aviv'de Avi Rikan'ın yerine Eden Karzev, Dan Biton'un yerine Yonatan Cohen girdi.

90 dakika sona erdi ve Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup oldu.

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STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Irfan Peljto (xx), Amer Macic (xx), Davor Beljo (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xx) - Robin Yalçın (xx), Caner (xx), Camara (x), Uğur (xx), Yatabare (xx), Hakan (xx), Claudemir (x) (Dk.81 Kone), Gradel (xxx) (Dk.78 Ninga x), Fayçal Fajr (xx), Kayode (xx) (Dk.76 Cofie x)

MACABI TEL AVIV: Daniel (xx) - Kandil (xx) (Dk.65 Golasa xx), Tibi (xx), Yeini (xx), Hernandez (xx), Davidzada (xx), Peretz (xxx) (Dk.90 Saborit), Glazer (xx), Rikan (xx) (Dk.88 Karzev), Shechter(xx) (Dk.65 Pesic x), Biton (xx) (Dk.88 Cohen)

GOLLER: Dk.55 Kayode (Demir Grup Sivasspor) - Dk.68 Biton (P), Dk.74 Peretz (Maccabi Tel Aviv)

SARI KARTLAR: Robin Yalçın, Camara, Claudemir, Uğur, Samassa, Ninga (Demir Grup Sivasspor) - Yeini, Peretz (Maccabi Tel Aviv)

Locaların yüzde 50’si kadar seyirci alındı

Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alındı. Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı’nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.