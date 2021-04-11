ÖZET | Sivasspor - Konyaspor maç sonucu: 3-1

Sivasspor ile Konyaspor Süper Lig'de 34. hafta maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sivasspor 3-1 kazanarak yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Sivasspor'un gollerini 27. dakikada Yatabare ve 68. dakikada Kayode ve 88. dakikada Robin Yalçın penaltıdan attı.

Ev sahibi takımın tek golünü ise 54. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Sivasspor'da kaptan Hakan Arslan 80. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalırken Max Gradel ise 45. dakikada penaltı kaçırdı.

Sivasspor bu sonucun ardından 50 puana yükselirken Konyaspor 40 puanda kaldı.

Sivasspor gelecek hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Konyaspor ise Kayserispor'u konuk edecek.

Sivasspor - Konyaspor 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal, Boyd, Gradel, Yatabare.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadzıahmetovic, Jevtovıc, Rahmanovic, Bytyqi, Shengelia, Cikalleshi.



