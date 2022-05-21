ÖZET | Sivasspor - Kayserispor maç sonucu: 2-1

26 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek Sivasspor ile Kayserispor, Süper Lig 'in 38. haftasında kozlarını paylaştılar. İki takımın da rotasyon yaptığı mücadeleyi ev sahibi Sivasspor, 2-1 kazanmayı başardı. Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin; 1 gol, 1 asist ile maça damga vurdu.

Sivasspor'un gollerini 21. dakikada Jorge Felix ve 63. dakikada Kerem Atakan Kesgin atarken Kayserispor'un tek golü ise 56. dakika Miguel Cardoso'dan geldi.

Sivasspor, 38 maç sonunda 54 puan toplayarak ligi noktalarken Kayserispor ise 38 maçta 47 puan ile ligi tamamladı.

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Maçtan dakikalar

5. dakikada Sivasspor'da sol kanattan Ziya Erdal'ın yaptığı ortaya altı pas üzerinde Jorge Felix'in kafa vuruşu, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

GOL | 21. Sivasspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kerem Atakan Kesgin'in ortasına ön direkte kafa vuruşunu yapan Jorge Felix, takımını öne geçirdi 1-0.

Bu sezon duran toplardan 23. golünü bulan Sivasspor, bu alanda Süper Lig'in zirvesine yerleşmeyi başardı.

31. dakikada Sivasspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Moussa Konate'nin Dimitrios Kolovetsios'tan kurtularak yaptığı vuruşu kaleci Bilal Bayazit çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Cardoso'dan çok şık gol!

GOL | 56. dakikada Kayserispor'da sol taç çizgisinde topla buluşan Miguel Cardoso, iki rakibinden de çok şık şekilde sıyrılarak girdiği ceza sahası içinde sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

59. dakikada Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin, rakiplerinden çok şık şekilde sıyrılarak Moussa Konate'yi gördü ve kaleciyle karşı karşıya kalan Konate'nin vuruşunu Bilal Bayazit çıkardı.

GOL | 63. dakikada Sivasspor'da Ziya Erdal'ın sol kanattan içeri çevirdiği topta ceza sahası içinde Kerem Atakan Kesgin, yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

75. dakikada Sivasspor'da sağ kanatta Emirhan Tak'ın pasında topla buluşan Özkan Yiğiter'in vuruşunu köşeden kaleci Bilal Bayazit çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Sivasspor, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Ethem, Deniz Caner Özaral

DG Sivasspor: Emre, Goutas, Camara, Mehmet (Emirhan dk. 60), Ziya, Cofie (Kaan dk. 89), Özkan (Fajr dk. 84), Sefa, Kerem (Halit dk. 89), Felix (Uğur dk. 84), Konate

Yedekler: Muammer, Erdoğan, Hakan, Ahmet, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Kayserispor: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Abdulkadir, Yasir, İbrahim (Janheh dk. 79), Carlos (Hayrullah dk. 46), Cardoso, Gökhan (Mehmet Eray Özbek dk. 87), Gavranovic (Talha dk. 46), İlhan (Ethem dk. 69)

Yedekler: Cenk, Mehmet Şamil Öztürk, Emin, Kürşat, Arif,

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Felix (dk. 21), Kerem (dk. 63) (Sivasspor), Cardoso (dk. 57) (Y. Kayserispor)