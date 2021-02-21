ÖZET | Sivasspor - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u konuk etti. 5 maçlık galibiyet hasretine Başkent'te son veren ve Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Sivasspor, sahadan galip ayrılarak seri yakalamak istedi. Üst üste 3 maçından beraberlikle ayrılan Kayserispor ise deplasmanda bu serisini noktalamak ve alacağı 3 puanla rakibiyle puanları eşitlemenin hesaplarını yaptı.

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Maça Sivasspor etkili başladı. Ev sahibi ekip Kayserispor kalesine tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

GOLCÜ SAHNEDE

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Sivasspor, Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Max Gradel'in gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare gelişine şutunu attı ve kaleci Doğan Alemdar'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

Sivasspor golden sonra etkili gelmeye devam etti. 20. dakikada ilk golün sahibi Mustapha Yatabare ceza sahası içerisinde topla buluştu, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde sol kanattan kullanılan ortada ceza sahasında Yatabare kafasıyla Hakan Aslan'a indirdi. Hakan kafasıyla şutunu attı kaleye giden topa Uğur Çiftçi dokundu ve Sivasspor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak VAR'da yapılan inceleme sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Maçın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı ortada bir oyunla başladı.

Sivasspor 66. dakikada gole çok yaklaştı. Yatabare topla birlikte sol kanattan rakiplerini geçerek ilerledi. Ceza sahasında arka direğe doğru ortasını gönderdi. Erdoğan Yeşilyurt kafasıyla Hakan Arslan'a indirdi. Hakan gelişine kafa vuruşunu yaptı kaleci Doğan Alemdar çıkardı. Dönen topa bir kez daha Hakan vurdu, Doğan yine gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

Maçın son dakikalarında Kayserispor etkili ataklar gerçekleştirdi ancak aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamadı.

SON DAKİKADA GELEN GOL

Sivasspor, 90+2'de Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar'ın Max Gradel'e yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazandı. 90+3'te penaltıyı kazanan Max Gradel, topun başına geçti ve penaltı golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 2-0'lık skorla geçerek 2'de 2 yaptı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), Mehmet Metin (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx) - Ahmet (xxx), Robin (xxx), Camara (xxx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk.74 Boyd xx), Hakan (xx), Cofie (xx), Gradel (xxx) (Dk.90+3 Kone), Fayçal (xx) (Dk.88 Claudemir), Yatabare (xxx)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan (xxx) - Kvrzic (xx), Nehuen Paz (xx) (Dk.46 Uğur xx), Kolovetsios (xx), Aziz Behich (xx), Lennon (xx) (Dk.74 Ramazan x) , Muhar (xx), Campanharo (xx) (Dk.74 Sabovic x), İlhan (xx), Avramovski (x)(Dk.46 Luckassen xx), Maglica (xx) (Dk.79 Nurettin x)

GOLLER: Dk.18 Yatabare, Dk.90+2 (P) Gradel (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Camara, Uğur, Muammer Zülfikar (Demir Grup Sivasspor) - Kvrzic, Muhar, Campanharo, Uğur, Aziz Behich (Hes Kablo Kayserispor)