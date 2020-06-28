(ÖZET) Sivasspor - Kayserispor maç sonucu: 0-2

Süper Lig 'de Başakşehir ve Trabzonspor 'un ardından 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor kendi sahasında ligin son sırasındaki Kayserispor'u ağırladı.

İki takım için de hayati anlam taşıyan 90 dakikadan Kayserispor 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu skorun ardından Kayserispor 28 puana yükselirken, Sivasspor ise 53 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar...

3'üncü dakikada soldan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Fernando'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

7'inci dakikada Fernando'nun ara pasında Yatabare kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda Long topu kornere çeldi.

8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Emre'nin kaleye gönderdiği top yan direkten oyun alanına döndü.

9'uncu dakikada soldan ceza alnına giren Mensah'ın kaleye gönderdiği top savunmadan sekerek yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada soldan Emre ortaladı, hareketlenmek istenen Yatabare, Rienstra'nın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mert Hakan topu üstten auta gönderdi.

25'uncu dakikada Emre'nin pasında sol çaprazda ceza alanı içinde topla buluşan Mert Hakan'ın şutu üstten auta gitti.

45'inci dakikada ceza alanı içinde Mert Hakan'ın pasında Fatih'in yerden şutu kaleci Lung'da kaldı.

45'inci dakikada orta sahada topla buluşan ve Mert Hakan'dan sıyrılan Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sert vurdu, yerden seken top Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

51'inci dakikada Mensah orta alandan aldığı topla hareketlendi, soldan ceza alanına girip yerden plase vuruş yaptı, uzak kale direği dibinden auta gitti.

54'üncü dakikada Fernando soldan getirdi, savunmadan seken top uygun durumda Ziya'nın önünde kaldı. Onun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

61'inci dakikada soldan kazanılan serbest vuruşu Emre kullandı, Kone'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

68'inci dakikada ceza alanı dışından Mert Hakan'ın şutu dışarı gitti.

82'inci dakikada Ziya'nın müdahalesiyle Mesanoviç yerde kaldı. Hakem faul kararı verdi. Ardından VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonun ceza alanında olduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mensah topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

88'inci dakikada ceza alanı dışından Claudemir'in aşırtma şutunda top üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşma konuk Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Sivasspor:

Mamadou Samassa - Caner Osmanpaşa - Aaron Appindangoye - Marcelo Goiano - Uğur Çiftçi - Claudemir - Fernando Andrade - Fatih Aksoy - Emre Kılınç - Mert Hakan Yandaş - Mustapha Yatabare

Yedekler:

Muammer Yıldırım - Barış Yardımcı - Paul Papp - Samba Camara - Ziya Erdal - Armin Djerlek - Erdoğan Yeşilyurt - Isaac Cofie - Petar Skuletic - Arouna Kone

Kayserispor:

Silviu Lung - Diego Angelo - Ben Rienstra - Cristian Sapunaru - Pedro Henrique - Hasan Hüseyin Acar - Gustavo Campanharo - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Muris Mesanovic - Artem Kravets

Yedekler:

İsmail Çipe - Mert Kula - Miguel Lopes - Emre Taşdemir - Yasir Subaşı - Emre Demir - Aksel Aktaş - Mario Situm - Enver Cenk Şahin -Ömer Uzun