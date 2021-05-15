ÖZET | Sivasspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe galibiyetiyle rakibine son haftaya umutlu giren Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendi ve sezonu 5.sırada tamamladı. Rıza Çalımbay'ın ekibi 40 maç sonunda 65 puan topladı ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma şansı ile tamamladı. Beşiktaş ile Fraport Tav Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Demir Grup Sivasspor, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak. Kasımpaşa ise sezonu 46 puanla tamamladı

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

4. dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanındaki Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden az farkla auta çıktı.

7. dakikada Hakan Arslan’ın ceza alanında kafayla aşırdığı top, Gradel’in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

30. dakikada Fajr’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

40. dakikada Ziya Erdal’ın sol kanattan ortasında Kayode’nin kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Gradel’in ceza sahasına ortasında kale alanındaki Ninga’nın vuruşunda kaleci Erdem Canpolat’ın uzaklaştırmak istediği top, oluşan karambolde boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Kayode, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

69.dakikada Sivasspor, Max Gradel'in golüyle skoru 2-0 yaptı

73.dakikada Kasımpaşa Yusuf Erdoğan'ın penaltı golüyle farkı bire indirdi: 2-1

Mücadeleyi Sivasspor 2-1 galip tamamladı



















