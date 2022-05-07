ÖZET | Sivasspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-3

Sivasspor ile Kasımpaşa, Süper Lig 'in 36. haftasında kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 2. yarısında art arda goller bulan Kasımpaşa, son dakikalara 3-0 önde girdi. Sivasspor'un son dakikada attığı gol ise sonucu değiştirmedi. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Eren Elmalı (58'), Valentin Eysseric (73') ve Umut Bozok (77') attı. Sivasspor'un tek golünde ise Jorge Felix'in (90+2') imzası var.

Sami Uğurlu yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Kasımpaşa, zorlu Sivas deplasmanında 3-1 kazandı ve puanını 50'ye yükseltti. Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu Sefa, Kerem'e pas olarak kullandı. Onun ceza alanına ortaladığı topa Yatabare kafa vuruşunu yaptı, top üstten dışarı gitti.

15'inci dakikada Kerem'in pasında soldan Sefa yerden ceza alanına gönderdi. Ön dikekte Kayode dokundu, kaleci Erdem yakın mesafeden gole izin vermedi. Kayode'nin tekrar tamamlamak istediği topu savunma uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Kerem'in plase vuruşunda top yandan auta gitti.

45'inci dakikada savunanın hatasında kaptığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Kayode ceza alanına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Erdem yatarak topa sahip oldu ve tehlikeyi önledi.

53'üncü dakikada Kasımpaşa atağında Muleka Eysseric'le yaptığı verkaçla sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kalecinin üzerinden aşırttığı top üstten auta gitti.

55'inci dakikada orta alandan Sefa'nın pasıyla sağ kanattan ceza alanını giren Kayode'nin sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

58'inci dakikada önünü boşaltan Hajradinovic'in yerden şutunda uzak direğe çarpan topu, boş durumdaki Eren topu ağlara gönderdi: 0-1.

73'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eysseric geçti. Doğrudan kaleye gönderdiği top üst köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

77'inci dakikada Eysseric'in pasında ceza alanı önünde boş durumda topla buluşan Umut Bozok, yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi: 0-3.

82'nci dakikada ceza alanında Kayode'nin bıraktığı topa Gradel yerden vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90'ıncı dakikada sağdan ceza alanına giren Erdoğan yerden sert vurdu, kaleci Erdem'in çeldiği topu Felix ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrası hakem gol kararı verdi: 1-3.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Ali Tuna (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (x) - Koray (x) (Dk.75 Gradel xx), Goutas (x), Camara (x), Ziya (x), Kayode (xx), Cofie (x) (Dk.65 Ulvestad xx), Özkan (xx), Sefa (xx) (Dk.65 Erdoğan x), Kerem (x), (Dk.65 Felix x), Yatabare (x)

KASIMPAŞA: Erdem (xxx) - Hadergjonaj (xx) (Dk.84 Tunay), Donk (xxx), Bruma (xx), Eren Elmalı (xx), Mabil Bul (xx) (Dk.60 Umut xx), Eysseric (xxx) (Dk.84 Mehmet Feyzi), Doğucan (xx) (Dk.60 Rayane Aabid xx), Fall (xx) (Dk.74 Ahmet Emin x), Hajradinovic (xxx), Muleka (xx)

GOLLER: Dk.90 Felix (Demir Grup Sivasspor) - Dk.58 Eren Elmalı, Dk.73 Eysseric, Dk.77 Umut (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Felix, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) - Doğucan, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa)

DHA