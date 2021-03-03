ÖZET | Sivasspor-Hatayspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de son 4 maçında yenilmeyen ancak istikrarsız bir görüntü çizen Sivasspor, 28. hafta maçında sezonun flaş takımı Hatayspor’u sahasında ağırladı. Mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan birer puan ayrılmak zorunda kaldı. 1-1 beraberlikle biten maçta golleri atan isimler Sivasspor adına Yatabare ve Hatayspor adına Mame Diouf oldu.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 33'e, Hatayspor da puanını 46'ya yükseltti.

Süper Lig'de hafta sonu Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor, Kayserispor'u ağırlayacak.

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Maçtan dakikalar

Hatayaspor'a maçın başında kötü haber!

Maçın ilk dakikasında bir sakatlık geçiren Selim Ilgaz yerden kalkamadı ve Ömer Erdoğan ilk değişikliğini gerçekleştirmek zorunda kaldı. Selim Ilgaz'ın dizi döndüğü için oyundan alındığı bilgisi paylaşıldı. Yerine oyuna giren isim ise Boupendza oldu.

Maçın 30. dakikasında Hatayspor'da sol kanattan Aabid'in ortasında arka direğe düşen topa Gradel dokundu. Ali Şaşal Vural son anda topun kornere gitmesine engel oldu.

Boupendza gol pozisyonunu değerlendiremedi

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde mücadelenin en net pozisyonunu Hatayspor yarattı. Ancak Boupendza uygun durumda yararlanamayan isim oldu. Ruben Ribeiro, ceza sahasında iki rakibinden sıyrılıp topu penaltı noktasına doğru yuvarladı. Bomboş durumda topla buluşan Boupendza'nın şutu farklı şekilde üstten auta gitti.

36. dakikada bu kez tehlikeli gelen taraf ev sahibi Sivasspor oldu. Boyd'un ceza sahası dışından direk dibine doğru yerden çektiği şutta kaleci Munir cılız gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Sivasspor ataktan yararlanamayan taraf oldu. Gradel'in sol kanattan ortasında savunmadan seken topla sağ çaprazda buluşan Fajr'in direk dibine doğru yaptığı vuruşta kaleci Munir topu son anda çeldi.

Bu dakikalarda ev sahibi ekip Sivasspor ataklarını arttırdı. 45+1. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında Gradel uygun durumda kafayı vurdu. Ama topu üstten auta gönderdi.

Sivasspor direğe takıldı

45+3'te Sivasspor direği geçemedi. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Gradel'in vuruşunda kaleci Munir'in çeldiği topu Hakan tamamlamak istedi. Top üste direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve ekipler golsüz eşitlikle soyunma odasının yolunu tuttular.

Hatayspor maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Isaac yerine Muhammed Mert oyuna dahil olan isim oldu. Sivasspor ise ilk yarıdaki 11'i ile 2. yarıya devam etti.

Mücadelenin 2. yarısına iyi başlayan taraf ev sahibi Sivasspor oldu. Sağ kanattan Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda Yatabare kale sahasında bomboş durumda kafayı vurdu ama topu yandan auta gönderdi.

Yatabare gol perdesini açtı

GOL | Maçın 54. dakikasında Sivasspor Yatabare'nin golü ile 1-0 öne geçti. Hakan'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Gradel'in çn direğe çıkarttığı topa Yatabare dokundu ve filelere gönderdi. Mustapha Yatabare, bu sezon ligdeki 6. golünü attı. Gradel de asist sayısını 8'e yükseltti.





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Son haftaların formda ismi Diouf beraberliği sağladı

GOL | Karşılaşmanın 59. dakikasında Hatayspor Mame Diouf'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Rayane Aabid'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Diouf, çok iyi yükselip topu köşeden ağlara gönderdi. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 11'e yükseltti.

Maçın 83. dakikasında paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gradel'in kale sahasına doğru yaptığı ortada Munir, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Sivasspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Sol kanattan Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Munir boşa çıktı. Arka direkte Gradel kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Claudemir, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Tyler Boyd, Yatabare.

Hatayspor: Munir Mohamedi, Strahil Popov, Jean Billong, Pablo Santos, Alexandros Katranis, Rayane Aabid, Ruben Riberio, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, David Akintola, Mame Diouf.