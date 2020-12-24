ÖZET | Sivasspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 3-1

Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sivasspor, 45+2. dakikada Max Gradel, 71. dakikada Hakan Arslan ve 86'da Yatabare'nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Gençlerbirliği'nin tek golü 90+2. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.

Sivasspor, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine ulaşırken 13 maç sonunda puanını da 17'ye yükseltti. Çıkış trendindeki Gençlerbirliği ise 3 maç sonra ilk yenilgisini alırken 12 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Candeias, ceza sahası içerisinde Sio’dan kazandığı topu kaleye göndermek istedi. Samassa topa hakim oldu.

14. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içerisindeki Ömürcan topla buluştu. Ömürcan'ın şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

22. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde direkten seken topa Erdoğan voleyi vurdu. Kayode'nin dokunduğu top kalecide kaldı.

36. dakikada Hakan altı pas çizgisi üzerinden topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Nordfeldt şık bir kurtarışla golü önledi.

GOL | 45+2. dakikada Sivasspor, Gençlerbirliği ceza sahasına çok iyi paslaşarak geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol ayakla yaptığı düzgün vuruş, Sivasspor'u öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

48. dakikada Ömürcan ceza sahası içerine gönderdiği pasında Sio topu kaleye göndermek istedi, Samassa topu çıkarttı.

58. dakikada Fajr'dan ortasında topla buluşan Gradel kaleyi hedef aldı. Top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

65. dakikada Fajr'ın pasında Yatabare topu kaleye göndermek istedi. Top farkla dışarı çıktı.

68. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Nordfeldt topu çıkartmayı başardı.

GOL | 71. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Hakan Arslan, takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı: 2-0.

GOL | 86. dakikada Sivasspor, hızlı geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Yatabare'nin uzak köşeye şık vuruşu Sivasspor'u rahatlattı: 3-0.

GOL | 90+2. dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanattan yapılan ortada Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşuyla skor 3-1'e geldi: 3-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Sivasspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum

D.G.Sivasspor: Samassa, Appihdangoye, Robin Yalçın, Goiano, Uğur, Claudemir, Erdoğan (Yasin dk. 70), Hakan, Fajr (Garcia dk. 89), Gradel (Erdal dk. 89), Kayode (Yatabare dk. 61)

Yedekler: Muammer,Ali, Kone, Cofie, Ninga, Ziya, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Polomat, Ömürcan, Halil, Murat (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76), Berat (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90), Sefa (Rahmetullah dk. 76), Candeisan, Stancu (Furman dk. 46), Sio (Ayite dk. 72)

Yedekler: Übeyd, Batuhan, Kadir, Abdullah, Ulusoy

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Gradel (dk. 45) Hakan (dk. 72), Yatabare (dk. 86) (D.G Sivasspor), Arda (dk. 90) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Appindangoye (D.G Sivasspor), Ömürcan, Arda (Gençlerbirliği)