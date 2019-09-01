(ÖZET) Sivasspor - Gazişehir Gaziantep maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in üçüncü hafta maçında Sivasspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.
Karşılaşma Aroune Kone ve Twumasi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Sivasspor maça Samassa, Fatih, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Erdoğan, Emre, Yatabare 11'yle başlarken Gazişehir Gaziantep ise Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Djilabodji, Junior Morais, Aziz Tetteh, Dirra, Güray, Kayode, Twumasi kadrosuyla maça çıktı.
9. dakikada Güray Vural’ın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasındaki Twumasi’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Samassa topu son anda kornere çeldi.
21. dakikada Diarra’nın ceza yayı civarından sert şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.
22. dakikada Yatabare’nin ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.
28. dakikada Emre Kılınç’ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı.
35. dakikada konuk ekip golü buldu. Kayode’nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Twumasi, ceza alanında hafif sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
39. dakikada Hakan Arslan’ın ceza yayı civarından şutunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, Gazişehir Gaziantep’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
72. dakikada Sivasspor, Arouna Kone ile eşitliği yakaladı: 1-1.
Kalan bölümde gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep puanlarını 4'e yükselttiler.