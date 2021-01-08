ÖZET | Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk etti. Ligde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Sivasspor, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istedi. Gaziantep FK ise yakaladığı çıkışı Sivasspor karşısında da devam ettirerek zirve mücadelesini sürdürmek peşindeydi. Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica cezalı olduğu için kulübede yer almadı.

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GOL ERKEN GELDİ

Gaziantep FK maça etkili başladı. Henüz maçında başında dakika 4'te Alexandru Maxim, topla ceza sahası içerisinde buluştu. Rakibine çalım attıktan hemen sonra şutunu attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde sağ kanattan Faycal Fajr kullandığı kornerle penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aaron Appindangoye kafa vuruşunu yaptı, Günay son anda topu kornere çıkardı.

SİVAS BASKISINI ARTIRDI

Sivasspor ataklarını sıklaştırdı. Dakika 25'te sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderilen ortaya Hakan Arslan vurdu, son anda Gaziantep kalecisi Günay Güvenç topu çıkardı. Dönen topa yine Hakan Arslan vurdu ancak savunma golü engelledi.

28. dakikada Faycal Fajr, ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu attı top üst direğe de çarparak auta çıktı.

SİVAS ARADIĞI GOLÜ BULDU

Sivasspor, kaptan Hakan Arslan'ın 41. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği getirdi. Sol kanattan Max Gradel ceza sahasına ortayı gönderdi. Orada boş pozisyonda kalan Hakan Arslan kafa vuruşunu yaptı ve Sivasspor'a eşitliği getirdi. Bu golle Hakan Arslan Süper Lig'de çıktığı 15. maçında 3. gole imza atmış oldu. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucu oldu.

HAKAN ARSLAN YİNE SAHNEDE

İkinci yarının hemen başında, dakika 47'de Max Gradel'in sol köşeden kullandığı ortaya ceza sahasında bulunan Hakan Arslan kafayla vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol Hakan Arslan'ın ve Sivaspor'un 2. golü oldu.

55. dakikada Sivasspor tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında Erdoğan Yeşilyurt şutunu attı ancak top direkten geri geldi. Sonrasında Gaziantep savunması topu uzaklaştırdı.

JEFFERSON KIZARDI

Gaziantep FK'da Jefferson, 79. dakikada Faycal Fajr'a yaptığı hareket sonrası önce sarı kart gördü. Ancak VAR'dan yapılan uyarı sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu pozisyonu inceledi. Ardından Jefferson'u yanına çağırdı ve gösterdiği sarı kartı iptal ederek kırmızı kartı gösterdi.

82. dakikada Sivasspor tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Erdoğan Yeşilyurt kafa vuruşunu yaptı ancak Günay Güvenç gole izin vermedi.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Sivasspor sahasında Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Gaziantep, bu mağlubiyet sonrasında 15 maç sonra yenilgiyi tattı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx (Yasin Öztekin dk. 90 ?), Hakan xxx, Fajr xx (Camara dk. 90 +4 ?), Gradel xx, Kayode x (Kone dk. 78 x)

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Garcia, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray x (Enver Cenk dk. 70 x), Mirallas xx, Vetrih x (Kenan Özer dk. 55 x), Jefferson x, Maxim xx, Muhammet x (Andre Felipe dk. 69 x)

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kozulj, Mirza, Tetteh, Furkan

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41 ve 46) (DG Sivasspor)

Kırmızı kart: Jefferson (dk. 78) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç, Kubilay Aktaş, (Gaziantep FK), Hakan Arslan, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (DG Sivasspor)