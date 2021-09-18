(ÖZET) Sivasspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 5. haftasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor , Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

21' Sivassporlu Pedro Henrique sağ kanatta Mendyl'i şık bir çalımla geçti, sol arka direkteki Yatabare'yi gördü. Malili futbolcu da düzgün ortaya yaptığı sert kafa vuruşuyla Yiğidolar'ı, Gaziantep FK karşısında1-0 öne geçirdi.

34' Gradel sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, Yatabare bu kez zor pozisyonda ön direkte kafayı vurdu ancak top Djilobodji'nin müdahalesiyle az farkla kornere çıktı.

36' Maçın ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Gaziantep FK'da Erol Bulut performansından memnun kalmadığı Jefferson'u oyundan alırken, Sagal'ı sahaya sürdü.

37' Sivassporlu Ahmet Oğuz, Dicko'ya yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

İlk yarı 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

67' Gaziantep FK'da El Messaoudi ve Mendyl oyundan çıkarken João Figueiredo ve Halil Pehlivan oyuna dahil oldu.

69' Sivasspor'da Gradel oyundan çıkarken, Erdoğan Yeşilyurt oyuna dahil oldu.

76' Gaziantep FK'da Merkel ve Dicko kenara alınırken, Doğan Erdoğan ve Kenan Özer oyuna dahil oluyor.

80' Sivasspor'da Hakan Arslan ile Henrique'nin yerine Azubuike ile Sefa Yılmaz oyuna girdi.

82' Sivasspor kalecisi Muammer Yıldırım yavaş hareketleriyle vakit geçirmesi nedeniyle sarı kart gördü.

83' Sivasspor'un golünü kaydeden Yatabere yerini Ziya Erdal'a bıraktı.

90+2' Gazaiantep FK beraberliği buldu. Halil İbrahim Pehlivan sol kanattan içeri ortaladı, 66'da oyuna giren Figueiredo zor pozisyonda iyi vurdu ve skoru 1-1'e getirdi.

90+4 Sivasspor'da Cofie sarı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivaspor ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.

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