(ÖZET) Sivasspor - Galatasaray maç sonucu 4-3

Şampiyon Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun son maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Galatasaray yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig'deki 19 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyet ile sona erdi.

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Galatasaray'ın gollerini 3. dakikada Martin Linnes ve Muğdat Çelik 34 ve 82. dakikalarda kaydetti.

Ev sahibi Sivasspor'un gollerini ise 42 ve 77. Rybalka, 45+2'de Hakan Arslan ve 79. dakikada Kone attı.

Galatasaray 2018-2019 sezonunu 69 puanla bitirirken Sivasspor'da 41 puanda tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOOOOOL - 3. dakikada Galatasaray Martin Linnes'in golü ile 1-0 öne geçti.

GOOOOOL - 34. dakikada Muğdat Çelik'in golü ile Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Golün asistini Martin Linnes yaptı.

GOOOOOL - 42. dakikada Rybalka durumu 2-1'e getiren golü kaydetti. Sivasspor farkı bire indirdi.

GOOOOOL - 45+2'de Hakan Arslan durumu 2-2 yaptı.

Maçın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi...

GOOOOOL - Rybalka 77. dakikada Sivasspor'u 3-2 öne geçirdi.

GOOOOOL - Kone 79. dakikada farkı ikiye çıkartan gole attı Sivasspor durumu 4-2 yaptı.

GOOOOOL - 82. dakikada Muğdat Çelik bir kez daha sahneye çıktı ve skor 4-3 oldu.

Sivasspor - Galatasaray 11'ler...

Sivasspor: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Özer, Rybalka, Diabate, Erdoğan, Muhammet

Galatasaray: İsmail, Linnes, Marcao, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Ndiaye, Selçuk, Sinan, Yunus Akgün, Muğdat

Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olan şampiyon Galatasaray, son maçına göre kadroda 9 değişiklikle sahada yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Medipol Başakşehir ile oynadıkları müsabakada görev alan futbolculardan büyük çoğunluğuna Sivas deplasmanında kadroda yer vermedi.

Tecrübeli teknik adam, ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü Muslera, Mariano, Belhanda, Fernando, Luyindama, Nagatomo, Feghouli ve Diagne’yi 18 kişilik kadroya almadı, Onyekuru’yu ise yedek soyundurdu.

Galatasaray, Sivasspor deplasmanında sahaya İsmail Çipe, Linnes, Emre Taşdemir, Semih Kaya, Marcao, Donk, Selçuk İnan, Ndiaye, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Yunus Akgün 11’iyle çıktı.

Onyekuru’nun yanı sıra Batuhan Ahmet Şen, Ahmet Yılmaz Çalık, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve Celil Yüksel ise yedek kulübesinde oturdu.

Batuhan Ahmet Şen, Atalay Babacan ve Celil Yüksel Galatasaray ile Sivasspor 21 Yaş Altı Takımlarının bugün yaptığı maçta sahada yer aldı. Atalay Babacan, bu maçta bir de gol attı.

Terim locadan izledi

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki tedbir kararından dolayı yedek kulübesinde yer alamadı. Terim, karşılaşmayı locadan izledi, yedek kulübesinde ise yardımcı antrenör Levent Şahin oturdu.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK’nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.

Sivasspor’da 3 değişiklik

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son maça göre kadroda 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligin 33. haftasındaki Ankaragücü maçı kadrosunda görev verdiği kaleci Tolgahan Acar ile Uğur Çiftçi ve Paul Papp’ı bu maçta yedek oturttu. Bu futbolcuların yerine kalede Ali Şaşal Vural, sol bekte Ziya Erdal ve orta sahada Erdoğan Yeşilyurt ilk 11’de görev aldı.

Tribünler boş kaldı

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray taraftarları kale arkası tribünde kendileri için ayrılan bölümü büyük oranda doldurarak takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara ayrılan bölümde ise büyük boşluklar dikkati çekti.

Sivasspor takımı, "Yeni Darülaceze’yi birlikte yapalım" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan 21 Yaş Altı Lig’de deplasmanda Sivasspor’u 3-0 yenen Galatasaray, sezonu şampiyon tamamladı.