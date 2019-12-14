(ÖZET) Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 3 - 1

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Yiğidolar'a 3 puanı getiren goller 32'de Fernando, 59'de Emre Kılınç ve 90+7'de Ziya Erdal'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 85'de Deniz Türüç kaydetti. ️Fenerbahçe'de maçın bitimine saniyeler Ozan Tufan ve Garry Rodrigues'in kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Puanını 33'e çıkaran kırmızı beyazlılar liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

5'inci dakikada Muriç'in ara pasında Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi ancak sonrasında kalkan bayrakla pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

7'nci dakikada Fatih'in sol çaprazdan ceza alanı dışından plase vuruşu üstten auta gitti.

8'inci dakikada sağ kanattan Ozan topla birlikte hareketlendi, ceza alanına gönderdiği topu Kruse'den önce kaleci Samassa kontrol etti.

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9'uncu dakikada sol kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Vedat Muriç'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

11'inci dakikada sağdan ceza alanına Emre Kılınç girdi, içeriye çevirdiği topa savunma uzaklaştırmak istedi. Ziya'nın plase şutunda son anda Sadık araya girerek gole engel oldu.

13'üncü dakikada Fatih'in ra pasında soldan ceza alanına giren Ferhando'nun çapraz pozisyonda plase vuruşunda top yandan auta gitti.

19'uncu dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Sadık Çiftpınar sahayı sedye ile terk etti. Yerine Zanka oyuna dahil oldu.

30'uncu dakikada Ziya'nın pasında sağdan Mert Hakan hareketlendi, içeriye çevirdiği topu araya giren Serdar kornere gönderdi.

31'inci dakikada Dirar'ın pasında önünü boşaltan Rodrigues kaleyi yokladı, köşeye giden topu Samassa uzanarak kornere çeldi.

32'nci dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, Mert Hakan'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Fernando, çapraz pozisyonda plase vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada Vedat ceza alanında indirdi, müsait durumda Ozan dokunamadı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Dirar bir kez daha kaleye göndermek istedi, kaleci Samassa gole izin vermedi.

44'üncü dakikada Ziya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topa boş pozisyonda Yatabare uzandı ama dokunamadı, Altay topu kontrol etti.

45'inci dakikada Ozan Tufan, sol kanattan ceza alanına girdi, rakibinden sıyrılıp boş durumdaki Kruse'ye aktardı. Onun sol ayağı ile gelişine vuruşu üstten auta gitti.

49'uncu dakikada sağdan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

58'inci dakikada Ziya'nın ara pasında Mert Hakan ceza alanına girdi, kaleyi denedi ancak top yandan auta gitti.

59'uncu dakikada sol kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında ceza alanında topla buluşan Ziya, uygun durumdaki Emre Kılınç'a aktardı. Emre kolay pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.

70'inci dakikada Mert Hakan'ın ara pasında ceza alanına giren Yatabare, sol ayağı ile sert vurdu, üstten auta gitti.

78'inci dakikada Mert Hakan'la hızlı çıkan Sivasspor'da Erdoğan ceza alanına soldan girdi. İçeriye çevirdiği topu son anda kale önünde savunma kornere gönderdi.

84'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Emre Kılınç, karşı karşıya vurdu, kaleci Altay'dan seken top dışarı gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırdı.

86'ncı dakikada Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşarak ceza alanına giren Deniz Türüç, rakibinden sıyrılıp sol ayağı ile yerden vurdu, savunmadan da seken top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

90'ıncı dakikada Deniz bir kez daha topla hareketlendi ceza alanı ön çizgisi üzerinden kaleyi denedi, köşeye giden topu Samassa kornere çeldi.

90+2'nci dakikada Ferdi'nin pasında solan Dirar hareketlendi. İçeriye çevirdiği topa ön direkte Muriç istediği vuruşu yapamayınca top yandan auta gitti.

90+5'inci dakikada rakibini Erdoğan'ı sert müdahale ile düşüren Rodrigues direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Pozisyonun devamında itiraz eden Ozan Tufan da önce ikinci sarı, ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7'nci dakikada etkili çıkan Demir Grup Sivasspor'da sağ kanattan hareketlenen Yatabare'nin pasında ceza alanında boş durumda Ziya topu filelere gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya Sivassporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 25 bin taraftar tribünlerde takımlarını destekledi.

Çeşitli kentlerden gelen Fenerbahçe taraftarları da kendileri için ayrılan 1590 kişilik misafir tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

Her iki takım taraftarları, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkış ve tezahüratlar ile moral verdi. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu, hizmete girdiği 2016 yılından bu yene ilk kez en büyük doluluk oranına ulaştı. Karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor taraftarları maraton tribününde 'Göster gücünü' yazılı koreografi oluşturdu.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MAÇTA

Ayrıca Sivasspor Kulübü bu sezon uyguladığı projeyi Fenerbahçe maçında da sürdürürken, Sivas'taki ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu hafta da maça getirildi. Sivasspor'un konuğu olarak maça gelen çocuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı.

KOÇ İLE OTYAKMAZ BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, il yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı şeref tribününden takip etti.

ÇALIMBAY 5'İNCİ KEZ 'DALYA' DEDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerindeki 500'üncü lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Lig kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Çalımbay, 5'inci kez 'dalya' dedi.