(ÖZET) Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 20 bine yakın taraftar izledi.

Sivasspor, maçın 17. dakikasında Emre Kılınç’ın kullandığı köşe vuruşunda Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Sivasspor, maçın 38. dakikasında Yatabare’nin açtığı ortada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası içerisinde vuruşu ile 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe, maçın 49. dakikasında Moses’in ceza sahasına yaptığı ortada Max Kruse’un golüyle 2-1’lik skoru yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-1 skorla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor ise Cumhuriyet Kupası'nı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın elinden aldı. Kupa töreni sonrası iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz Emre Belözoğlu'na günün anısına ödül ve 100'üncü yıl pulu takdim etti.

Fenerbahçe'den sadece 2 galibiyet

Hazırlık kampının ilk maçında Boluspor'u, ardından Bursaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, 6 maçta ise galibiyet yüzü görmedi. Wolfsburg'la 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertli ekip, Hertha Berlin'e ise 2-1 mağlup oldu. AUDİ Cup'ta istenileni veremeyen Ersun Yanal'ın öğrencileri, Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 kaybetti. Taraftarı önünde Cagliari ile 2-2 berabere kalan Ersun Yanal'ın öğrencileri, son maçında ise Sivasspor'a 2-1 kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

16. dakikada Sivasspor, tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda Sivassporlu Mert Hakan, ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Hakan'ın şutunu Altay, güçlükle kornere çeldi.

Savunmanın hatası golü getirdi

Emre'nin kullandığı korner atışında savunmanın arkasına sarkan ve kendisini unutturan Caner Osmanpaşa, bomboş pozisyonda şutunu gönderdi ve Altay'ı geçen top filelerle buluştu. 1-0

23. dakikada ev sahibi Sivasspor, 2. gole çok yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının büyük hatasında topla buluşan Emre Kılınç, Altay'la karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren genç futbolcu, topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Ofsayt nedeniyle gol iptal

32. dakikada Sivasspor'da günün formda isimlerinden Mert Hakan, şık çalımların ardından pasını Emre Kılınç'a gönderdi. Emre, müsait durumda olan Goiano'ya bekletmeden pasını aktardı. Tek vuruş yapan Brezilyalı oyuncu topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Dönen topta Fenerbahçe, tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, sol ayağıyla şutunu gönderdi. İyi pozisyon alan Samassa, topu kontrol etmeyi başardı.

Fenerbahçe savunması dağıldı, Sivas 2'yi buldu

38'de Sivasspor, 2'yi buldu. Fenerbahçe savunmasının dengesiz yakalandığı bir başka pozisyonda Yatabare, sağ kanatta topla buluştu. Yatabare, bekletmeden ortasını tehklikeli bölgeye doğru aktardı. Altay'ın boşa çıktığı pozisyonda arka direğe koşu yapan Mert Hakan, boş kaleye topu gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin ilk tehlikeli atağı 41'de geldi. Max Kruse'den aldığı pasta kaleyi gören Muriç, sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Kaleci Samassa'yı geçen top az farkla auta çıktı.

Dönen topta Sivasspor, 3. gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın şutunda kalesini kapatan Altay, ayağıyla topu çıkarmayı başardı.

45. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde Max Kruse, istediği gibi şut atamayınca top Vedat Muriç'e doğru yöneldi. Kalecinin hemen önünde kafa vuruşu yapan Kosovalı golcü, topu ağlara gönderemedi.

Fenerbahçe ikinci yarıya 6 oyuncu değişikliğiyle başladı.

47'inci dakikada sağdan Deniz ortaladı, Kruse gelişene vurdu, kaleci Samassa topa sahip oldu.

Fenerbahçe, Max Kruse ile golü buldu

49'uncu dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Emre, yanındaki Moses'e pas olarak kullandı. Moses'in ceza alanına yaptığı ortada Kruse kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

52'nci dakikada Deniz'in pasında soldan Moses ceza alanına girdi, sıfırdan kaleyi denedi, kaleci Samassa gole izin vermedi.

63'üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emre Belözoğlu doğrudan kaleye gönderdi, kaleci son anda kornere çeldi.

70'inci dakikada ceza alanı dışından Muriqi'nin şutunda kaleci Samassa topa sahip oldu.

81'inci dakikada sağ kanattan Isla'nın ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

82'nci dakikada geriden uzun topa hareketlenen Vieria sağdan ceza alanına koşu yapan Kone'ye aktardı. Kone'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Demir Grup Sivasspor, 21'incisi düzenlenen kupayı 10'uncu kez kazandı.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Emre Aslan (xx), Ömer Karakaya (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Ziya (xx) (Dk.46 Uğur xx), Cofie (xxx) (Dk.81 Vieira), Hakan (xx), Mert Hakan (xxx) (Dk.75 Fatih x), Erdoğan (xx) (Dk.52 Kone x), Emre (xxx) (Dk.60 Rybalka xx), Yatabare (xx) (Dk.85 Djerlek)

FENERBAHÇE: Altay (xx) (Dk.46 Harun xx) - Murat (xx) (Dk.46 Isla xx), Okan (x) (Dk.46 Sadık xx), Jailson (xx), Abdulcebrail (xx) (Dk.46 Dirar xx), Ozan (x) (Dk.46 Alper xx), Emre (xxx) (Dk.71 Tolga Ciğerci xx), Ferdi (xx) (Dk.46 Deniz xx), Moses (xx) (Dk.71 Mehmet Ekici xx), Kruse (xx), Muriqi (xx)

GOLLER: Dk. 17 Caner, Dk.38 Mert Hakan (Demir Grup Sivasaspor)- Dk.49 Kruse (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Mert Hakan, Samassa, Goiano (Demir Grup Sivasspor) - Abdulcebrail, Alper (Fenerbahçe)