(ÖZET) Sivasspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor Fenerbahçe'yi ağırladı. Sert zeminde iki takım oyuncularının da futbol oynamakta zorluk çektiği mücadelenin 8. dakikasında Yatabare Fenerbahçe savunmasının da hatasını değerlendirerek topukla şık bir gol attı.

45+1'de ise Mert Hakan Yandaş'ın şutunda Appindangoye'nin eline çarpan topun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Geçen hafta penaltı kaçıran Valencia riske girerek bu penaltıyı da kullandı ancak bu kez gole çevirdi.

İkinci yarıda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı ve 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlandı. Sarı Lacivertliler'de Luiz Gustavo da yine çok kritik müdahaleleriyle ön plâna çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Maçtan dakikalar...

TISSERAND'DAN HATA, ALTAY'DAN KURTARIŞ

2' Sivasspor Yatabare ile gole çok yaklaştı. Savunmada Tisserand Altay'a kafa pası vermek isterken topa dokunamadı. Meşin yuvarlak Yatabare'nin önünde kaldı. Onun şutunu Altay ayaklarıyla kurtardı ve top kornere gitti.

TISSERAND SAKATLANDI!

6' Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı. Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik... Lemos kenarda hazırlanıyor.

YATABARE'DEN ŞIK GOL!

18' Sivasspor Yatabare'nin golüyle 1-0 öne geçti. Tecrübeli forvet ceza alanı içinde topuğuyla şık bir vuruş yaptı ve golü attı.

SAMATTA VURDU, SAMASSA ÇIKARDI

39' Thiam'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Samatta, zor pozisyonda vurdu Samassa kurtardı.

VALENCIA'DAN BERABERLİK PENALTISI

45+1' Valencia kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi.

Penaltının oluşumu:

Ceza sahası içinde sol çağprazdan sağ ayağıyla topu arka direğe doğru kesen Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top Appindangoye'nin eline çarptı, hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. ve Appindangoye'ye sarı kart gösterdi.

İkinci yarıda ilk 10 dakika geride kaldı. İki takımın da önemli bir pozisyonu yok.

65’ Thiam yerini Sosa’ya bırakıyor.

69' Sivasspor'da Erdoğan'ın yerine Kayode oyunda.

82’ Mert Hakan yerini Caner’e bırakıyor.

84' Luiz Gustavo Sivasspor'un 3'e 1 geldiği bir hücumda hayati bir müdahale ile takımının belki de gol yemesine engel oldu

Sivasspor - Fenerbahçe 11'ler:

Sivasspor: Samassa; Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur; Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal; Erdoğan, Yatabare, Max Gradel.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Sadık Çiftpınar, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta



