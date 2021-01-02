ÖZET | Sivasspor - Denizlispor maç sonucu: 2-2

Süper Lig 'in 16. haftasında Sivasspor sahasında Denizlispor 'u konuk etti. İki ekip, karşılıklı 2'şer golün ardından 1'er puanı paylaştı.

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17. dakikada Denizlispor, Rodallega'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Sivasspor'un Yatabare ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından elle müdahale gerekçesiyle iptal edildi ve penaltı kararı verildi.

26. dakikada Sivasspor, Max Gradel'in penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sivasspor, bu sezon ilk kez penaltıdan gol attı.

45+1. dakikada Sivasspor, Fayçal Fajr'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

İlk yarı Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada Hugo Rodallega, Aaron Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

90+3. dakikada Denizlispor, Mesanovic'in attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sivasspor ile Denizlispor, 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla Sivasspor 18 puana, Denizlispor 13 puana yükseldi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Sönmez xx

DG Sivasspor: Ali xx, Appindangoye xx, Caner xx, Goiano xx (Cofie dk. 57 xx), Uğur xx, Robin xx, Erdoğan xx (Yasin dk. 74 xx), Claudemir xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx (Kone dk. 87 ?)

Yedekler: Muammer, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Fabiano xx, Lopes xx (Dossevi dk. 68 xx), Bergdich xx, Mustafa xx (Muhammet dk. 28 xx), Bakalorz xx (Özer dk. 46 xx), Murawski xx, Mesanovic xx, Recep xx, Sagal xx, Rodallega xx (Sacko dk. 67 xx)

Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Mert, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Gradel (dk. 20 pen.), Fajr (dk. 45) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17), Mesanovic (dk. 90+2) (Y. Denizlispor)

Sarı kartlar: Cofie (DG Sivasspor), Mesanovic, Murawski, Bergdich (Y. Denizlispor)