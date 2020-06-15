(ÖZET) Sivasspor - Denizlispor maç sonucu: 1-0

Coronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivasspor - Denizlispor maçıyla sona erdi. Sezonun flaş takımı Sivasspor, konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve zirve iddiasını sürdürdü. Yiğidolar'a 3 puanı getiren golü 45'de Mustapha Yatabare kaydetti. Horozlar, 44'de Zeki Yavru'nun kırmızıı kart görmesi nedeniyle ikinci 45 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıpları yaşadığı haftada Denizli engelini aşan Rıza Çalımbay'ın ekibi, 52 puana yükseldi ve Trabzonspor ile Başakşehir'in ardından haftayı 3. sırada kapattı.

3 maç sonra kaybeden Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.









MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan’ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko’nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy’un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş’ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

65. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

69. dakikada Yasin Öztekin’in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar’da kaldı.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xxx), Kemal Yılmaz (xxx), Mustafa Savranlar (xxx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Barış (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk. 64 Yasin xx), Claudemir (xx), Fatih (xx), Emre (xx) (Dk. 90+2 Cofie), Mert Hakan (xx) (Dk. 46 Ziya xx), Yatabare (xxx) (Dk. 70 Kone xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) - Mustafa Yumlu (xx), Bergdich (xx), Oğuz (xx), Zeki (x), Murawski (xx), Estupinan (x) (Dk. 46 Tiago x), Aissati (xx) (Dk. 90 Özgür), Sacko (xx) (Dk. 70 Sedat x), Olcay (x) (Dk. 46 Onazi x) (Dk. 59 Mbamba x), Rodallega (xx)

GOL: Dk. 45 Yatabare (Yukatel Denizlispor)

KIRMIZI KART: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emre, Barış, Caner (Demir Grup Sivasspor) - Rodallega, Bergdich (Yukatel Denizlispor)