(ÖZET) Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Beşiktaş Sivas'ta ummadığı bir yenilgi aldı.

Karius ve Burak Yılmaz gibi oyunculardan eksik olarak mücadele eden Kartal oyun anlamında da iyi sınav vermedi ve Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u karşısında maç boyunca adeta yokları oynadı.

Ev sahibi ekip 30'da Mert Hakan Yandaş, 54'te Yatabare ve 76'da Emre Kılınç'tan gelen gollerle sezona 3 puanla başladı.

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Maçtan dakikalar...

13'Mert Hakan'ın uzaklardan şutu az farkla auta gitti.

30' Sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasında ceza alanında Mert Hakan Yandaş ayağını son anda soktu ve topu ağlara gönderdi.

54' Yatabare ceza alanı dışından harika bir vuruş yaptı ve kaleci Utku Yuvakuran'ı avlamayı başardı. Sivasspor 2-0 önde...

61' Gary Medel'in yerine Oğuzhan Özyakup oyunda...

68' Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut savunmadan döndü.

74' Caner Erkin'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa sol kanatta hareketlenen Umut Nayir için ofsayt bayrağı kalkıyor.

75' Emre Kılınç'ın uzaklardan attığı harika şut ağlara gidiyor ve Sivasspor Beşiktaş karşısında 3-0 öne geçiyor.

82' Demir Grup Sivasspor takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sergiy Rybalka'yı oyuna alarak kullandı.

Maç sona erdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Sivasspor :

Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş:

Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın