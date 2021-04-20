ÖZET | Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Son haftalarda önemli puan kayıpları yapan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 72 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin BAY geçmesinin ardından zirvede puan farkı 3'e indi. Üçüncü sırada bulunan 65 puanlı Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Aboubakar yine sakatlandı ve ikinci yarıda görev yapamadı

Lig tarihinde ilk kez Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç golsüz berabere bitmiş oldu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 74 Felix), Fajr, Gradel (Dk. 85 Kone), Yatabare (Dk. 55 Kayode)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Gökhan Töre), Ghezzal (Dk. 71 Ljajic), Larin (Dk. 90 4 Mensah), Aboubakar (Dk. 46 N’Koudou)

Sarı kartlar: Dk. 49 Welinton, Dk. 89 Vida, 90 7 Josef (Beşiktaş), Dk. 73 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)





Maçtan dakikalar

3.dakikada Aboubakar savunmanın arkasına oynadı ancak pasını Larin alamadı

7.dakikada Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Max Gradel ortaladı kaleci Ersin'den önce Vida hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı

9.dakikada Sivasspor etkili geldi. Robin Yalçın'ın pasına Fajr vurmak istedi açılan topu önünde bulan Erdoğan bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı

12.dakikada Josef'in pasına Aboubakar hareketlendi ama topu alamadı

15.dakikada Erdoğan sağ kanattan ortaladı ancak Yatabare topu alamadan savunma araya girdi

22.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Gradel kullandı savunma topu uzaklaştırdı. Seken topa Ahmet Oğuz vurdu şutu yine savunmadan döndü

24.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Larin çizgiye kadar indi, yerden sert ortasını kaleci Ali Şaşal aldı

30.dakikada savunmanın arkasına Yatabare sarktı ama öncesi yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

36.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

39.dakikada bu kez orta alanda kazanılan serbest vuruşu yine Ghezzal kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı

40.dakikada Larin ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 44.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Max Gradel kafayı vurdu top az farkla auta gitti

İlk yarı golsüz berabere bitti





İkinci yarı başladı, devre arasında Aboubakar'ın yerine N'Koudou girdi

47.dakikada ceza sahası dışında Welinton kaleye vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 48.dakikada Welinton orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

49.dakikada serbest vuruşu Max Gradel vurdu şutu üstten auta gitti

NET POZİSYON! 58.dakika sağ kanattan Erdoğan geldi çapraz pozisyonda orta-şut karşımı vuruşu dışarı gitti

59.dakikada Ghezzal ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı

62.dakikada Rosier sağ kanattan geldi ortasını takım arkadaşlarına ulaştıramadı

69.dakikada Fajr'ın ortasına savunmada gelen Camara kafayı vurdu şutu üstten auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre, Dorukhan'ın yerine Ljajic oyuna dahil oldu

SARI KART! 73.dakikada Sivasspor'da Claudemir yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın çıktı yerine Jorge Felix girdi

MAÇ DURDU! 76.dakikada stadyum ışıklarındaki bir arıza nedeniyle oyun durdu. Hakem Fırat Aydınus, iki takımla ile görüştükten sonra oyuna devam kararı verdi

80.dakikada Ljajic serbest vuruşu kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı

82.dakikada sol kanattan bu kez NSakala ortaladı kaleci Ali Şaşal çıkıp topu aldı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Sivasspor'da Max Gradel çıktı yerine Arouna Kone girdi

NET POZİSYON! 87.dakika hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu şutu kalecide kaldı

SARI KART! 89.dakikada Vida yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

90.dakikada serbest vuruşu Fajr kullandı ceza sahasında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı

Maçın sonuna en az 9 dakika eklendi

90+3.dakika NKoudou üç rakibini geçip ortaladı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı

Mücadele golsüz berabere bitti













Maçtan notlar

Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre kadrosunda 1’i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N’Koudou’nun yerine Aboubakar’a formayı verdi. Beşiktaş sahaya, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11’iyle çıktı. Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sakatlığını atlattı. Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11’deki yerini aldı.

Sivasspor, 1 değişiklikle sahaya çıktı

Ev sahibi Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Gençlerbirliği maçına göre tek değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında ilk 11’de şans verdiği Cofie’nin yerine bu karşılaşmada Claudemir’i sahaya sürdü. Sivas ekibinde, İttifak Holding Konyaspor maçında kırmızı kart gören Hakan Arslan’ın yanı sıra Aaron Appindangoye ve Tyler Boyd kadroda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip maça Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Yatabare ilk 11’iyle çıktı. Öte yandan maç öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.







