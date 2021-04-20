ÖZET | Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu: 0-0
Beşiktaş Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve 2 puan daha kaybetti. Hafta sonu Ankaragücü karşısında 2-2 berabere kalan Siyah-beyazlılar, avantajının bir kısmını kaybetti. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftanın ardından artık zirve ile ikinci sıra arasında puan farkı 3'e düştü. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı
Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Son haftalarda önemli puan kayıpları yapan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 72 puana ulaştı. Fenerbahçe'nin BAY geçmesinin ardından zirvede puan farkı 3'e indi. Üçüncü sırada bulunan 65 puanlı Galatasaray ise yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek
Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Aboubakar yine sakatlandı ve ikinci yarıda görev yapamadı
Lig tarihinde ilk kez Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan maç golsüz berabere bitmiş oldu
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 74 Felix), Fajr, Gradel (Dk. 85 Kone), Yatabare (Dk. 55 Kayode)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Gökhan Töre), Ghezzal (Dk. 71 Ljajic), Larin (Dk. 90 4 Mensah), Aboubakar (Dk. 46 N’Koudou)
Sarı kartlar: Dk. 49 Welinton, Dk. 89 Vida, 90 7 Josef (Beşiktaş), Dk. 73 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)
Maçtan dakikalar
3.dakikada Aboubakar savunmanın arkasına oynadı ancak pasını Larin alamadı
7.dakikada Sivasspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Max Gradel ortaladı kaleci Ersin'den önce Vida hamle yaptı ve topu uzaklaştırdı
9.dakikada Sivasspor etkili geldi. Robin Yalçın'ın pasına Fajr vurmak istedi açılan topu önünde bulan Erdoğan bekletmeden şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı
12.dakikada Josef'in pasına Aboubakar hareketlendi ama topu alamadı
15.dakikada Erdoğan sağ kanattan ortaladı ancak Yatabare topu alamadan savunma araya girdi
22.dakikada sol kanattan köşe vuruşunu Gradel kullandı savunma topu uzaklaştırdı. Seken topa Ahmet Oğuz vurdu şutu yine savunmadan döndü
24.dakikada gelişen Beşiktaş atağında Larin çizgiye kadar indi, yerden sert ortasını kaleci Ali Şaşal aldı
30.dakikada savunmanın arkasına Yatabare sarktı ama öncesi yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı
36.dakikada Ghezzal sol kanattan serbest vuruşu kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
39.dakikada bu kez orta alanda kazanılan serbest vuruşu yine Ghezzal kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı
40.dakikada Larin ceza sahasına girmeden vurdu şutu yandan auta gitti
NET POZİSYON! 44.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Max Gradel kafayı vurdu top az farkla auta gitti
İlk yarı golsüz berabere bitti
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İkinci yarı başladı, devre arasında Aboubakar'ın yerine N'Koudou girdi
47.dakikada ceza sahası dışında Welinton kaleye vurdu şutu kalecide kaldı
SARI KART! 48.dakikada Welinton orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
49.dakikada serbest vuruşu Max Gradel vurdu şutu üstten auta gitti
NET POZİSYON! 58.dakika sağ kanattan Erdoğan geldi çapraz pozisyonda orta-şut karşımı vuruşu dışarı gitti
59.dakikada Ghezzal ceza sahasına girmeden vurdu şutu kalecide kaldı
62.dakikada Rosier sağ kanattan geldi ortasını takım arkadaşlarına ulaştıramadı
69.dakikada Fajr'ın ortasına savunmada gelen Camara kafayı vurdu şutu üstten auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 71.dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre, Dorukhan'ın yerine Ljajic oyuna dahil oldu
SARI KART! 73.dakikada Sivasspor'da Claudemir yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 74.dakikada Sivasspor'da Robin Yalçın çıktı yerine Jorge Felix girdi
MAÇ DURDU! 76.dakikada stadyum ışıklarındaki bir arıza nedeniyle oyun durdu. Hakem Fırat Aydınus, iki takımla ile görüştükten sonra oyuna devam kararı verdi
80.dakikada Ljajic serbest vuruşu kullandı ortasını kaleci çıkıp aldı
82.dakikada sol kanattan bu kez NSakala ortaladı kaleci Ali Şaşal çıkıp topu aldı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Sivasspor'da Max Gradel çıktı yerine Arouna Kone girdi
NET POZİSYON! 87.dakika hızlı gelişen Beşiktaş atağında Larin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu şutu kalecide kaldı
SARI KART! 89.dakikada Vida yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
90.dakikada serbest vuruşu Fajr kullandı ceza sahasında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı
Maçın sonuna en az 9 dakika eklendi
90+3.dakika NKoudou üç rakibini geçip ortaladı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı
Mücadele golsüz berabere bitti
Maçtan notlar
Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre kadrosunda 1’i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N’Koudou’nun yerine Aboubakar’a formayı verdi. Beşiktaş sahaya, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11’iyle çıktı. Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sakatlığını atlattı. Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11’deki yerini aldı.
Sivasspor, 1 değişiklikle sahaya çıktı
Ev sahibi Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Gençlerbirliği maçına göre tek değişikliğe gitti. Gençlerbirliği maçında ilk 11’de şans verdiği Cofie’nin yerine bu karşılaşmada Claudemir’i sahaya sürdü. Sivas ekibinde, İttifak Holding Konyaspor maçında kırmızı kart gören Hakan Arslan’ın yanı sıra Aaron Appindangoye ve Tyler Boyd kadroda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip maça Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Yatabare ilk 11’iyle çıktı. Öte yandan maç öncesinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.