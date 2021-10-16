(ÖZET) Sivasspor - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Sivasspor ile Antalyaspor, Süper Lig 'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Ersun Yanal ile yollarını ayırarak yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak takımın başına getiren Antalyaspor zorlu deplasmandan 1 puanı çıkartmayı başardı. Tüm gollerin ilk yarıda atıldığı maçta ekipler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Antalyaspor bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.

Maçın bu skorla bitmesinin ardından Sivasspor puanını 10, Antalyaspor puanını 9'a yükseltti.

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Maçtan dakikalar

Sivasspor'dan erken gol

GOL | Maçın 10. dakikasında ev sahibi ekip Sivasspor Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 öne geçti. VAR pozisyonda potansiyel ofsayta baktıktan sonra hakem Mete Kalkavan beyaz çizgiyi gösterdi. Sivasspor'da Gradel sol kanattan ceza sahasına girmeden içeriye ortaladı. Savunmasına yardıma gelen Crivelli'ye çarpan topa Sivasspor'da Caner kafayı vurdu ve Sivasspor'u öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Akdeniz ekibi tehlikeli geldi. Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Kudriashov ön direkte topu kafa ile geriye doğru aşırdı, altı pasta topla buluşan Crivelli uygun pozisyonda topu auta gönderdi.

Fredy'den müthiş gol

GOL | Mücadelenin 24. dakikasında Antalyaspor Fredy'nin güzel golü ile skoru 1-1'e getirdi. Antalyaspor'da Fredy ceza sahasına girmeden verkaç yaptı ve topu tekrar önünde bulan Fredy mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde Sivasspor'da Kayode sağ kanattan ceza sahasına girmek üzereyken Kudriashov'un sert hareketi sonrası yerde kaldı. Kazanılan serbest vuruşu Uğur kullandı ancak savunmadan seken topu Antalyaspor defansı uzaklaştırdı.

Antalyaspor geriden geldi ve öne geçti

GOL | Karşılaşmanın 42. dakikasında Doğukan Sinik Antalyaspor adına sahneye çıktı ve ilk yarı bitmeden 1-0'lık mağlubiyetten takımını 2-1'lik galibiyete taşıyan golü kaydetti. Akdeniz ekibinde Doğukan sol kanattan ceza sahasına girdi ve sağ ayağıyla güzel bir plase vuruşla golü buldu.

45. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Antalyaspor'da kaleci Boffin'in hatası sonrasında Kayode altı pasta topla buluştu ancak şutunda Boffin başarılı.

Sivasspor skoru eşitledi

GOL | 45+4. dakikada Sivasspor Kayode'nin golü ile skoru eşitledi ve maça yine denge geldi. Sivasspor'da sol kanattan Uğur ceza sahasına girer girmez tehlikeli bölgeye ortaladı ve Kayode kafa ile golü buldu.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu ve ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Karşılaşmanın 2. yarısına Sivasspor oyuncu değişiklikleri yaparak başladı. Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt oyuna dahil olan isimler oldu. Ahmet Oğuz ve Ulvestad da 2. yarı itibariyle kenara geldiler.

49. dakikada Sivasspor tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sivasspor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Ceza sahasına doğru gönderilen topta Kayode uygun pozisyonda topu kafa ile dışaya gönderdi.

Mücadelenin 64. dakikasında Antalyaspor'da Veysel sağ kanattan tehlikeli bölgeye doğru ortaladı ama Sivasspor savunmasında Goutas kafa ile topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Antalyaspor bu kez tehlike yarattı. Akdeniz temsilcisinde Bünyamin sol kanattan ceza sahasına yaklaştı. İçeriye doğru pasını gönderdi ama Sivasspor kalecisi Muammer topu kontrol etmeyi başardı.

Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde Sivasspor'da Gradel sol kanattan taç çizgisine yakın noktadan serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi ancak Antalyaspor kalecisi Boffin topu yumrukladı.

Mücadelenin son dakikalarında başka gol pozisyonu olmadı ve ekipler sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar.

Sivasspor-Antalyaspor 11'ler:

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Dimitrios, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Güray Vural, Naldo, Hakan, Doğukan, Riberio, Amilton, Crivelli.