(ÖZET) Sivasspor-Antalyaspor maç sonucu: 0-2

UEFA Konferans Ligi'nde Cluj'u mağlup ederek gruptan çıkan ve ülke puanına büyük katkıda bulunan Sivasspor , rotasını Süper Lig'e çevirdi. Yiğidolar, 12. hafta maçında Antalyaspor'u ağırladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Akdeniz ekibi, 25. dakikada Haji Wright'la sonuca gitti.

Maçı 2-0 kazanan ve 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Nuri Şahin'in öğrencileri, 13 puanla 12. sıraya yerleşti. 6 maçlık 3 puan hasretine İstanbulspor maçında nokta koymasının ardından Sivas deplasmanından da galip dönen Antalyaspor, 13. haftada Karagümrük'ü ağırlayacak, bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmaya çalışacak.

2 maçlık galibiyet serisinin ardından Trabzonspor ve Antalyaspor'a kaybeden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 10 puanla 15. basamakta yer aldı. Yiğidolar, 13. haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek ve kötü gidişata son vermenin peşinde olacak.