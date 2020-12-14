ÖZET | Sivasspor - Antalyaspor maç sonucu: 0 - 0
Süper Lig'de 12.hafta kapanış karşılaşmasında Sivasspor ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı. Bu sezon evinde hiç kazanamayan ve son 7 haftada galip gelemeyen Sivasspor yine kazanamadı. Ersun Yanal'ın ekibi ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmış oldu
Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yedi haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu maçta da sonlandırmadı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı
Sivasspor son 7 haftada 4 beraberlik 3 yenilgi alırken sadece 4 puan toplayabildi ve alt sıralarda yer aldı
Maçın ilk yarısında hakem Halis Özkahya, konuk ekip Antalyaspor lehine bir penaltı kararı vermişti ancak VAR incelemesi sonucu Özkahya penaltıyı iptal etme kararı aldı
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic
Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)
Maçtan notlar
1.dakikada Antalyaspor korner kazandı. Nuri Şahin paslaşarak kullandı, son olarak Amilton ortaladı ama top dışarı gitti
6.dakikada Antalyaspor atağında Fredy bekletmeden vurdu top dışarı gitti
9.dakikada yine Antalyaspor atağında bu kez Bünyamin vurdu top kaleyi bulamadı
11.dakikada Kayode sol kanattan geldi kaleci Boffin ile karşılaştı iki oyuncu da yerde kaldı hakem Boffin'e faul yapıldığına karar verdi
NET POZİSYON! 14.dakikada sol kanattan gelen topu alan Kayode uygun durumda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci, Boffin topu çıkardı
18.dakikada Robin Yalçın ceza sahası dışından vurdu top auta gitti
22.dakikada Antalyaspor'da Sidney Sam vurdu top savunmadan döndü
PENALTI İPTAL! 26.dakikada Antalyaspor penaltı kazandı ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti
32.dakikada Kayode sağ çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti
35.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Yatabare kafayı vurdu top auta gitti
ÖNEMLİ FIRSAT! 41.dakikada Max Gradel sol kanattan geldi uygun durumda şutu kalecide kaldı
43.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Uğur Çiftçi kullandı şutu üstten auta gitti
İlk yarı golsüz berabere sona erdi
İkinci yarı başladı
50.dakikada Antalyaspor atağında Jahovic kaleye şutunu çekti ancak top dışarı gitti
55.dakikada Sidney Sam ceza sahasına girmeden vurdu şutu auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Antalyaspor'da Amilton ve Sidney Sam çıktı yerlerine Gökdeniz ve Orgill girdi
74.dakikada Max Gradel kaleye vurdu ancak top kaleyi bulmadı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Sivasspor'da Claudemir çıktı yerine Arouna Kone girdi
82.dakikada sağ kanattan gelen topa Max Gradel yatarak vurdu ama şutu yandan auta gitti
SARI KART! 90+4.dakikada Max Gradel itirazları sonucu sarı kart gördü
SAMASSA KURTARDI! 90+4.dakikada Jahovic'in etkili şutunu kaleci Samassa son anda çıkardı
Karşılaşma golsüz berabere sona erdi