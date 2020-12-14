ÖZET | Sivasspor - Antalyaspor maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış mücadelesinde Avrupa’ya veda eden Sivasspor, Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yedi haftadır kazanamayan Yiğidolar kötü gidişini bu maçta da sonlandırmadı. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Sivasspor son 7 haftada 4 beraberlik 3 yenilgi alırken sadece 4 puan toplayabildi ve alt sıralarda yer aldı

Maçın ilk yarısında hakem Halis Özkahya, konuk ekip Antalyaspor lehine bir penaltı kararı vermişti ancak VAR incelemesi sonucu Özkahya penaltıyı iptal etme kararı aldı









Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Barış Yardımcı (Dk. 65 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 75 Kone), Fajr, Hakan Arslan, Yatabare Dk. 81 Felix), Max Gradel, Kayode

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Podolski (Dk. 87 Eren Albayrak), Sam (Dk. 65 Orgill), Amilton (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Jahovic

Sarı kart: Dk. 90 Max Gradel (Demir Grup Sivasspor)









Maçtan notlar

1.dakikada Antalyaspor korner kazandı. Nuri Şahin paslaşarak kullandı, son olarak Amilton ortaladı ama top dışarı gitti

6.dakikada Antalyaspor atağında Fredy bekletmeden vurdu top dışarı gitti

9.dakikada yine Antalyaspor atağında bu kez Bünyamin vurdu top kaleyi bulamadı

11.dakikada Kayode sol kanattan geldi kaleci Boffin ile karşılaştı iki oyuncu da yerde kaldı hakem Boffin'e faul yapıldığına karar verdi

NET POZİSYON! 14.dakikada sol kanattan gelen topu alan Kayode uygun durumda kafayla topu ağlara göndermek istedi ancak kaleci, Boffin topu çıkardı

18.dakikada Robin Yalçın ceza sahası dışından vurdu top auta gitti

22.dakikada Antalyaspor'da Sidney Sam vurdu top savunmadan döndü

PENALTI İPTAL! 26.dakikada Antalyaspor penaltı kazandı ancak hakem Halis Özkahya VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti

32.dakikada Kayode sağ çaprazdan sert vurdu top az farkla auta gitti

35.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Yatabare kafayı vurdu top auta gitti

ÖNEMLİ FIRSAT! 41.dakikada Max Gradel sol kanattan geldi uygun durumda şutu kalecide kaldı

43.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Uğur Çiftçi kullandı şutu üstten auta gitti

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı

50.dakikada Antalyaspor atağında Jahovic kaleye şutunu çekti ancak top dışarı gitti

55.dakikada Sidney Sam ceza sahasına girmeden vurdu şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Antalyaspor'da Amilton ve Sidney Sam çıktı yerlerine Gökdeniz ve Orgill girdi

74.dakikada Max Gradel kaleye vurdu ancak top kaleyi bulmadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 75.dakikada Sivasspor'da Claudemir çıktı yerine Arouna Kone girdi

82.dakikada sağ kanattan gelen topa Max Gradel yatarak vurdu ama şutu yandan auta gitti

SARI KART! 90+4.dakikada Max Gradel itirazları sonucu sarı kart gördü

SAMASSA KURTARDI! 90+4.dakikada Jahovic'in etkili şutunu kaleci Samassa son anda çıkardı

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi































