(ÖZET) Sivasspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final heyecanında büyük gün yaşandı. İlk maçı Alanya'da 2-1 kazanarak skor avantajını alan Sivasspor bir de 4 Eylül Stadyumu'nu tamamen dolduran taraftarı önünde maça çıktı.

Alanyaspor ise ilk maçtaki dezavantajlı skoruna rağmen Sivas'ta o baskılı ve coşkulu atmosferde maçı bırakmadı. 78'de Famara Diedhiou'yla 1-0 öne geçen Akdeniz ekibi karşılaşmayı uzatmaya götürmekte kararlıydı. Fakat 88'de sahneye Hakan Arslan çıktı. Arka direkte kafayı vuran tecrübeli orta saha takımına 1-1'lik beraberliği ve toplam skordaki 3-2'lik avantajı getirerek, Sivasspor'u finale uçardı.

Finalin adı dün akşam Süper Lig şampiyonu Trabzonspor 'u saf dışı bırakan Kayserispor ile Alanya engelini aşan Sivasspor'un oldu. Dev maç 26 Mayıs Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL İPTAL!

4' Uğur Çiftçi sol kanattan kale dibindeki Kayode'ye yerden sert bir orta yaptı, Kayode vurdu, kaleciden seken top yine Kayode'ye çarpıp, ağlarla buluştu. Fakat gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

13' Efecan sol taraftan ortayı yaptı, ceza alanı sağ çaprazında Eduardo vurdu, top dışarda.

21' Sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Novais yerden ortaladı, ceza alanı içinde Emre Akbaba tekte vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.

31' Eduardo ceza alanı sağ çaprazından vurdu top yandan dışarda.

38' Gradel ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak direğe şansını denedi ancak top yandan auta gitti.

40' Ali Şaşal'dan seken topu Eduarda geriye çıkardı, Candeias vurdu top üstten dışarda.

45' İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

51' Sol kanatta Uğur Çiftçi, Gradel'i gördü, Gradel ceza alanı çizgisi üzerinde rakibinden sıyrılıp yerden şansını denedi fakat aut.

52' Eduarda ceza yayının civarından şansını denedi, Ali Şaşal kornere çeliyor topu.

GOL!

78' Sol kanattan Oğuz Aydın kafasını kaldırdı, ceza alanına baktı, ortasını yaptı ve Diedhiou müthiş yükseldi, yerden sektirerek vurduğu topu ağlara gönderdi. Bu skorla maç uzatmalara gider...

GOL!

88' Gradel korneri kullandı, arka direkte Kayode indirdi, Hakan Arslan tamamladı... Skor şimdi 1-1 ve toplam skorda ise Sivasspor 3-2 önde. Yiğidolar adım adım finale...

90' Maçın sonuna +8 ekleniyor.

..Ve Sivasspor finalde...

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Caner Özaral (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk.90 Sefa), Hakan (xxx), Ulvestad (xx) (Dk.90 Cofie), Gradel (xx), Fajr (xx) (Dk.90 Goutas), Kayode (xx) (Dk.90 Konate)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Morafona(xx), Juanfran (xxx), Furkan (xx) (Dk.60 Tayfur x (Dk.72 Oğuz x), Milunovic (xx) (Dk.72 Awaziem x), Borja (xx), Efecan (xx), Fer (xx), Novais (xx), Candeias (xx) (Dk.89 Efkan), Emre (xx), Eduardo (xx) (Dk.72 Famara x)

GOLLER: Dk.88 Hakan (Demir Grup Sivasspor) - Dk.78 Famara (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Ulvestad, Ahmet, Hakan (Demir Gup Sivasspor) - Furkan, Candeias, Efecan, Novais, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Sivasspor - Alanyaspor ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Milunovic, Borja, Novais, Fer, Efecan, Emre Akbaba, Candeias, Eduardo