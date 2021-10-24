(ÖZET) Sivasspor - Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Özellikle 2. yarısı oldukça heyecanlı ve bir o kadar da gergin geçen maçta kazanan çıkmadı ve ekipler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldılar. Maçın 2. yarısında 2 ekip arasında bir hayli gerilim arttı ve maçı iki taraf da 10 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı. Sivasspor'da Pedro Henrique, Adana Demirspor cephesinde de Akintola kırmızı kart gören isimler oldu.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 11, Adana Demirspor 13'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

Gradel'den erken gol

GOL | Mücadelenin 7. dakikasında Sivasspor Max Gradel'in golü ile 1-0 öne geçti. Sivasspor kalabalık şekilde hücuma çıktı. Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırmayı başaramayınca Gradel ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluştu ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşamanın 24. dakikasında Adana Demirspor gole yaklaşan taraf oldu. Adana Demirspor'da Vargas kaleyi cepheden görüp ceza sahası dışından çok iyi bir şut çıkardı ancak kaleci Ali Şaşal uzandı ve topu kontrol etti.

Balotelli'den üst üste ataklar

Maçta dakikalar 31'i gösterdiğinde Balotelli net bir fırsattan yararlanamadı. Adana Demirspor'da savunmadan atılan uzan pası Balotelli ceza sahasında kontrol etti ve şutunu çekti ancak kaleci Ali Şaşal mükemmel bir kurtarışa imza attı.

38'de yine Balotelli gole yaklaşan taraf oldu. Adana Demirspor'un ceza sahasının hemen önünde sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Balotelli doğrudan kaleyi düşündü ancak baraja çarpan top kornere gitti.

Maçın ilk yarısında başka gol pozisyonu olmadı ve ev sahibi Sivasspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Maçın 2. yarısına etkili başlayan taraf Adana Demirspor oldu. 48. dakikada Adana Demirspor sol kanattan etkili olmaya çalıştı. Rassoul sol kanattan çizgiye kadar indi ancak savunmada Erdoğan iyi takip etti ve pozisyonu bozdu.

Adana Demirspor'dan üst üste ataklar

57. dakikada Adana Demirspor çok tehlikeli geldi. Balotelli ceza sahasıda sırtı dönük şekilde topu kontrol etti yüzünü kaleye döndü. Balotelli ceza sahasına koşu yapan Vargas'ın önüne güzel bir pas attı ancak Vargas'ın uygun pozisyondaki şutu dışarıya gitti.

Kırmızı kart!

Mücadelenin 68. dakikasında Sivasspor'da Pedro Henrique 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 51. dakikada ilk sarı kartını gören Pedro Henrique, hızlı hücumda Tarık Çamdal'a faul yapınca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Maçın 73. dakikasında Adana Demirspor'da sol kanattan yapılan ortayı savunma uzaklaştırmadı. Kaleye sırtı dönük Assombalonga' topu kontrol etmeye çalıştı ama savunma uzaklaştırdı.

Sinirler gerildi! Bir kırmızı kart daha

Karşılaşmanın 82. dakikasında iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Olayların yatışmasının ardından Erdoğan Yeşilyurt ile Assombalonga sarı kart gördükten sonra Akintola ise direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Adana Demirspor penaltı bekledi

88. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda ceza sahasında topu kontrol etmeye çalışırken savunma araya girdi. Belhanda rakibinin elle kontrol ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi ancak maçın hakemi devam dedi.

VAR, penaltı ve gol

GOL | Mücadelenin 90+6. dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Balotelli, skoru 1-1'e getirdi. Adana Demirspor'da Assombalonga sol kanattan ceza sahasına girdi ancak yerde kaldı. Maçın hakemi devam dedi ancak VAR uyarısı sonrası hakem pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Ardından topun başına gelen tecrübeli golcü Balotelli Ali Şaşal'ı ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Golden sonra iki takım oyuncuları topu almak için mücadele etti ve saha yine karıştı. Balotelli pozisyonda sarı kart gördü.

Maçın 11'leri

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli











