(ÖZET) Sırbistan - Türkiye maç sonucu: 0-0

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Sivas'ta Macaristan'a 1-0 kaybeden ve turnuvaya kötü başlayan milliler, ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi geçiren Sırbistan'a üstünlük sağlasa da skora gidemedi. 90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Grupta oynanan diğer maçta Rusya, Macaristan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

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**MAÇTAN DAKİKALAR**

İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. 5. dakikada sağ kanattan yapılan orta arka direkte Kostic'in önünde kaldı. Sırp futbolcunun şutu, yan ağlarda kaldı.

9. dakikada Ozan Kabak'ın orta sahada yaptığı pas hatası sonrası top İsviçre'ye geçti. Hızlı hücuma çıkan Kostic'i Ozan Tufan durdurdu.

14. dakikada Enes Ünal, Kolarov'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Milli Takımımız, serbest vuruş kazandı. Orkun Kökçü'nün açtığı ortaya yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşu auta gitti.

Gole çok yaklaştık!

16. dakikada tehlikeli geldi. Kenan Karaman, Sırbistan yarı sahasında kaptığı topu Orkun Kökçü'ye gönderdi. Genç futbolcunun sert şutu, Maksimovic'in kafasından kornere çıktı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Mahmut, arka direğe pasını gönderdi. Ozan Kabak'ın uçan kafası, direğin hemen yanından auta çıktı.

Ozan Tufan 30 metre mesafeden kaleyi yokladı

19. dakikada Ozan Tufan kaleyi yokladı. Kenan Karaman'ın pasında Orkun Kökçü, topun üstünden atladı. Topla buluşan ve yaklaşık 30 metre mesafeden kaleyi yoklayan Ozan'ın sert şutunu kaleci Rajkovic, ayaklarıyla çelmeyi başardı.

Sırbistan'da sakatlananan Lazovic, 28. dakikada yerini Gacinovic'e bıraktı.

29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu, auta çıktı.

34. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya hiçbir takım arkadaşı dokunamadı ve Sırbistan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Yusuf Yazıcı, 35. dakikada Nemanja Radonjic'e yaptığı faulden sonra sarı kart gördü.

Şans bizden yana

Şans bizden yana. Savundan çıkmak isteyen Milli Takımımızda Çağlar'ın hatası sonrası top Tadic'in önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu, zaman kaybetmeden pasını Mitrovic'e aktardı. 25 yaşındaki forvetin şutu Mert'e de çarptı ve kornere çıktı.

45+2. dakikada Sırbistan'da Aleksandar Kolarov, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Nazım Sangare, Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil oldu.

48. dakikada Yusuf Yazıcı ile Sırbistan kalesini yokladı. Ozan Kabak, savunmadan götürdüğü topu Yusuf'a aktardı. 23 yaşındaki futbolcunun şutu, kaleci Rajkovic'te kaldı.

Sırbistan 10 kişi!

45+2'de sarı kart gören Kolarov, 49. dakikada Nazım Sangare'ye yaptığı sert faul sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

Ozan Tufan'ın pasında Milenkovic, Enes Ünal'ı düşürdü ve Milli Takımımız, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına Enes Ünal geçti. Milli futbolcunun sert şutu barajdan döndü.

60. dakikada Orkun Kökçü'nün yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

61. dakikada Hasan Ali Kaldırım, Tadic'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı. Faul kararının ardından hakeme sert tepki gösteren Tadic, sarı kart gördü.

62. dakikada Cengiz Ünder'i sert bir faulle durduran, Kostic, sarı kart gören isim oldu.

3 dakika içerisinde 2 penaltı itirazı

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ceza sahasına ortasını gönderdi. Sırbistan savunması tarafından düşürülen Enes Ünal, penaltı bekledi, maçın hakemi Aleksei Kulbakov, 'devam' dedi.

68. dakikada Cengiz Ünder'in gönderdiği topa Nazım Sangare hareketlendi. Milli futbolcumuz, Milenkovic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Millilerimiz bir kez daha penaltı bekledi, Kulbakov oyunu devam ettirdi.

Hasan Ali ile golü aradık

Sırbistan savunmasının hatasında topla buluşan Ozan Tufan, sol kanatta koşu yapan Hasan Ali'ye pasını aktardı. Tecrübeli futbolcunun sert şutu, az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada inanılmaz bir gol kaçtı. Cengiz Ünder'in mükemmel pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı, boş durumda olmasına rağmen vuruşunu yapamadı.

78. dakikada Enes Ünal'ın yerine Burak Yılmaz oyuna dahil oldu.

79. dakikada Tadic'i düşüren Ozan Kabak, sarı kart gördü.

85. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği cılız şut kaleci Rajkovic'in kucağında kaldı.

90 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Sırbistan - Türkiye ilk 11'ler:

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Radonjic, Lazovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

İtalyan ekibi Hellas Verona’da forma giyen ve milli takıma çağrılan Mert Çetin, sağ ayak tabanındaki problem nedeniyle Macaristan maçı öncesinde kadrodan çıkartılmıştı. Macaristan maçı sonrasında da kasığından sorun ya şayan Mert Hakan Yandaş, Sırbistan’a götürülmedi.

Sırbistan - Türkiye maçından notlar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında Sırbistan’a konuk oldu. Teknik patron Şenol Güneş, Macaristan maçına göre ilk 11’de 10 değişikliğe gitti.

Kalede Mert Günok’a görev veren Güneş, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Hasan Ali Kaldırım’a, orta sahada Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman’a, ileri uçta ise Enes Ünal’a şans tanıdı.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan karşılaşmasına göre Çağlar Söyüncü dışında ilk 11’in tamamını değiştirdi.

Bu arada, Orkun Kökçü de A Milli Takım forması ile ilk maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı’nda Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Merih Demiral, Burak Yılmaz, Nazım Sangare, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan ise Sırbistan’a karşı yedek soyundu.

Bakan Kasapoğlu da maçı statta izledi

Belgrad’daki Rajko Mitic Stadı’nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ve Özdemir maç öncesinde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i de ziyaret ederek, kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

Maç öncesinde Türkiye’nin Belgrad Büyükelçiliğinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Karşılaşmanın başında yakın zamanda hayatını kaybeden Sırp futbolunun efsane isimleri İlija Petkovic ve Vladica Popovic için saygı duruşunda bulunulurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları da alkışlandı.

- Sırbistan tarafı

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic ise Türkiye’ye karşı Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic ve Aleksandar Mitrovic’e şans tanıdı.