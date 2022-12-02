2022 Dünya Kupası G Grubu'nda son maçlar kapsamında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldiler. Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, üstünlüğün 3 kez el değiştirdiği maçta Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle grupta 6 puana ulaşan İsviçre, averajla Brezilya'nın arkasında ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi. Kamerun maçında olduğu gibi yine maç içinde yakaladığı skor üstünlüğünü koruyamayan Sırbistan ise 1 puanda kalarak turnuvaya veda etti. İsviçre'nin son 16 turundaki rakibi Portekiz olacak.

İsviçre'yi galibiyete taşıyan goller; 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler'den gelirken Sırbistan'ın gollerini ise 26. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 35. dakikada Dusan Vlahovic attı.

Maçtan dakikalar

Shaqiri perdeyi açtı!

GOL | 20. dakikada Ruben Vargas'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Ricardo Rodriguez'in içeri çevirdiği topu, Sırbistan savunması çıkardı. Savunmadan gelen topu penaltı noktasında alan Djibril Sow, sağ tarafındaki Xherdan Shaqiri'yi gördü ve tecrübeli oyuncu, sol ayağına çekerek yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

Kaptırılan top, gol getirdi

GOL | 26. dakikada İsviçre'nin çıkarken kaybettiği top sonrası sol kanattan Dusan Tadic'in ortasında Aleksandar Mitrovic, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

30. dakikada İsviçre'de Ricardo Rodriguez'in savunma arkasına pasında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş dışarı gitti.

Yine çıkarken hata!

GOL | 35. dakikada İsviçre'nin yine çıkarken yaptığı pas hatası sonrası topu alan Dusan Tadic, ceza sahasına hareketlenen Dusan Vlahovic'i gördü ve golcü oyuncu, sol ayağıyla yaptığı vuruş ile takımını öne geçirdi: 2-1.

Beraberlik geldi!

GOL | 44. dakikada topu taşıyan Xherdan Shaqiri'nin pasında topla buluşan Djibril Sow, sağ kanattaki Silvan Widmer'i gördü. Widmer'in rahat pozisyonda içeri çevirdiği topa bomboş durumda vuruşunu yapan Breel Embolo, skoru eşitledi: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle sona erdi.

İsviçre yeniden önde!

GOL | 48. dakikada Sırbistan ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Xherdan Shaqiri, ceza sahası içindeki Ruben Vargas'ı gördü. Vargas'ın şık şekilde bıraktığı topta Remo Freuler'in yaptığı vuruş, İsviçre'yi bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

82. dakikada İsviçre'nin tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Manuel Akanji'nin şutu yan ağlarda kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler:

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Filip Kostic, Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic

İsviçre: Gregor Kobel, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Fabian Schar, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Breel Embolo

Bilmeniz gereken her şey: Sırbistan - İsviçre