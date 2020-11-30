ÖZET | Shakhtar Donetsk - Real Madrid maç sonucu: 2-0
Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'na fırtına gibi başlayan ve dev turnuvanın gediklisi olan Real Madrid'i deplasmanda avlayan Shaktar Donetsk, Ukrayna'daki maçta da rakibini bir kez daha yenmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını Ukrayna'da paylaştı. İspanya'daki ilk maçı 3-2 kazanan Shakhtar, bu maçtan da 2-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda 57. dakikada eski Beşiktaşlı Dentinho takımını 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada İsrailli 21 yaşındaki Manor Solomon farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi. Bu skorun ardından Real Madrid 7 puanda kalırken, Shakhtar da aynı puana yükselmiş oldu.
Shakhtar Donetsk: Trubin, Dodo, Bondar, Matviyenko, Vitao, Marlos, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison, Junior Moraes.
Real Madrid: Courtois, Lucas, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Rodrygo, Asensio, Benzema.