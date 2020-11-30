ÖZET | Shakhtar Donetsk - Real Madrid maç sonucu: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Real Madrid kozlarını Ukrayna'da paylaştı. İspanya'daki ilk maçı 3-2 kazanan Shakhtar, bu maçtan da 2-0 galip ayrılmayı başardı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda 57. dakikada eski Beşiktaşlı Dentinho takımını 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada İsrailli 21 yaşındaki Manor Solomon farkı ikiye çıkardı ve maçın sonucunu belirledi. Bu skorun ardından Real Madrid 7 puanda kalırken, Shakhtar da aynı puana yükselmiş oldu.

Shakhtar Donetsk: Trubin, Dodo, Bondar, Matviyenko, Vitao, Marlos, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison, Junior Moraes.

Real Madrid: Courtois, Lucas, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Rodrygo, Asensio, Benzema.



