(ÖZET) Sevilla - Real Madrid maç sonucu: 2-3

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Sevilla sahasında Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid 2-0 geriye düştüğü mücadeleden müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip ayrıldı.

Maça etkili başlayan ev sahibi Sevilla, 21. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Erik Lamela farkı 2'ye yükselten golü ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0'lık skorla geçilirken Real Madrid, maçın 2. yarısında oyuna ağırlığını koydu. 50. dakikada Rodrygo'nun golüyle farkı 1'e indiren Eflatun-Beyazlılar, 82. dakikada Nacho'nun golüyle skora dengeyi getirdi. 90+2. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız Karim Benzema, takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 75'e yükseltti. Sevilla ise 60 puanda kaldı.

Benzema fırtınası

Tüm kulvarlarda attığı gollerle takımını zaferlere taşıyan golcü yıldız Karim Benzema, bu sezon 39 maçta forma giyerken 39 gol ve 13 asistlik performansa imza attı.







