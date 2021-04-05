ÖZET | Sevilla - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0
La Liga'da lider konumda bulunan Atletico Madrid, Sevilla deplasmanında 1-0 kaybetti ve avantajını yitirdi. Son 8 haftada 5.kez puan kaybeden Diego Simeone'nin ekibi, 66 puanla halen zirvede ancak Real Madrid 63 puanda, bir maçı eksik Barcelona ise 62 puanda yer alıyor.
İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 29. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla’ya 1-0 mağlup oldu. Sevilla’nın galibiyet golünü 70. dakikada Marcos Acuna attı. La Liga’da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar’ı 2-0 yenen ve ikinciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3’e indirmiş oldu. Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4’üncülükteki yerini korudu. Barcelona ise bu hafta Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
La Liga’nın 30. haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.