ÖZET | Sevilla - Atletico Madrid maç sonucu: 1-0

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 29. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla’ya 1-0 mağlup oldu. Sevilla’nın galibiyet golünü 70. dakikada Marcos Acuna attı. La Liga’da lider durumda olan Atletico Madrid 66 puanda kalırken, dün oynanan karşılaşmada sahasında Eibar’ı 2-0 yenen ve ikinciliğe yükselen Real Madrid, puan farkını 3’e indirmiş oldu. Diğer yandan önemli bir galibiyet alan Sevilla, 58 puanla 4’üncülükteki yerini korudu. Barcelona ise bu hafta Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

La Liga’nın 30. haftasında, 10 Nisan Cumartesi günü Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.

LA LIGA GÜNCEL PUAN DURUMU