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ÖZET | Schalke - Bayern Münih maç sonucu: 0 - 4

Bayern Münih, Bundesliga'nın 18.hafta maçında Schalke'yi deplasmanda 4-0 yendi ve rakipleri ile puan farkını arttırdı. Robert Lewandowski, attığı golle Bundesliga tarihinde deplasmanda üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu

24 Ocak 2021, Pazar 19:29 Son Güncelleme:
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ÖZET | Schalke - Bayern Münih maç sonucu: 0 - 4

Bayern Münih, Bundesliga'nın 18.hafta maçında Schalke'yi deplasmanda 4-0 yendi ve rakipleri ile puan farkını arttırdı. Bayern Münih adına golleri Müller (2), Lewandowski ve David Alaba kaydetti.

Robert Lewandowski attığı golle Bundesliga tarihinde deplasmanda üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu


GÜNCEL BUNDESLIGA PUAN DURUMU

Lewandowski üst üste 8 deplasman maçında gol atıp rekorun sahibi oldu

A. Bielefeld 2 gol

B. Dortmund 1 gol

U. Berlin 1 gol

Stuttgart 1 gol

B. Leverkusen 2 gol

M. Gladbach 1 gol

Augsburg 1 gol

Schalke 1 gol

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