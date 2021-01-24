ÖZET | Schalke - Bayern Münih maç sonucu: 0 - 4
Bayern Münih, Bundesliga'nın 18.hafta maçında Schalke'yi deplasmanda 4-0 yendi ve rakipleri ile puan farkını arttırdı. Robert Lewandowski, attığı golle Bundesliga tarihinde deplasmanda üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu
Bayern Münih, Bundesliga'nın 18.hafta maçında Schalke'yi deplasmanda 4-0 yendi ve rakipleri ile puan farkını arttırdı. Bayern Münih adına golleri Müller (2), Lewandowski ve David Alaba kaydetti.
Robert Lewandowski attığı golle Bundesliga tarihinde deplasmanda üst üste en çok maçta gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu
Lewandowski üst üste 8 deplasman maçında gol atıp rekorun sahibi oldu
A. Bielefeld 2 gol
B. Dortmund 1 gol
U. Berlin 1 gol
Stuttgart 1 gol
B. Leverkusen 2 gol
M. Gladbach 1 gol
Augsburg 1 gol
Schalke 1 gol