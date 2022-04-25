(ÖZET) Sassuolo - Juventus maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 34. hafta maçında Sassuolo sahasında Juventus'u konuk etti. Juventus 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip Sassuolo, 39. dakikada Raspadori'nin golüyle 1-0 öne geçti. Juventus'un eşitliği sağlaması uzun sürmedi. Torino ekibi 45. dakikada Dybala ile maça dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'^lik eşitlikle geçilirken, Juventus'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Moise Kean ağlara gönderdi.
Sassuolo forması giyen Milli futbolcular, Mert Müldür ve Kaan Ayhan maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldılar.
Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 66'ya yükseltirken, Sassuolo 46 puanda kaldı.