ÖZET Şanlıurfaspor-Manisa FK maç sonucu: 0-2

Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa, ilk yarıda Serdar, Zahit ve Sertaç’la girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. İlk devrede 16’da Emir ve 22’de de Burak ile iki kez direğe takılan konuk takım, 75’te kaleci Hakan Canbazoğlu’nun Zahit’i düşürmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Nizamettin, Manisa FK’yı öne geçirdi. Siyah-Beyazlılar, 90+2’de Tayyib Kanarya ile durumu 2-0’a taşıdı.

Sırada Uşak var!

Manisa Futbol Kulübü, puanını 37’e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 13’e çıkardı. sonuncu Şanlıurfa ise yeni hocası Mustafa Alper Avcı yönetiminde çıktığı 2. maçı da kaybetti.